Мэрия Улан-Удэ всерьез обеспокоена возможным наводнением

Жителей Левобережья столицы Бурятии повторно предупреждают об угрозе подтопления



В ходе рабочего совещания администрация Советского района Улан-Удэ совместно с городским управлением по ЧС приняли решение о проведении повторного подворового обхода частного сектора Левобережья с предупреждением о возможном наводнении, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



Специалисты в ходе рейда напомнили горожанам, как вести себя в случае ЧС, что брать с собой при эвакуации, как уберечь имущество и где места общего сбора населения Левобережья в случае наступления паводков.



Уровень воды в реке Селенге на сегодня составляет 200 см, Уда – 196 см. Для выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять 230 см. Критическая отметка для Селенги – 330 см, Уда- 400 см.



Всего в зону возможного подтопления в результате подъема рек Селенга и Уда в Улан-Удэ попадают 7 368 домов с населением 19 тысяч человек. В случае ЧС заключены соглашения по обеспечению пострадавших сухими пайками, одеждой и товарами первой необходимости. В случае необходимости к эвакуации также будут привлекаться частные перевозчики. В бригадах назначены ответственные и дежурные для поставки 72 частных автобусов средней и большой вместимости. Под пункты временного размещения определены 29 школ города и три детских лагеря.



Фото: ulan-ude-info.ru



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