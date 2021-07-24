Левый берег Улан-Удэ пытаются защитить от наводнения

Власти города приступили к отсыпке защитной насыпи в СНТ «Судостроитель»



Сегодня сотрудники Комитета городского хозяйства Улан-Удэ приступили к отсыпке защитной насыпи в СНТ «Судостроитель». На месте работают семь единиц техники. Планируемый объём 1200 кубометров.



После завершения работ в СНТ «Судостроитель» сотрудники КГХ приступят к укреплению защитной насыпи по адресу пер. Грачевский и ул. Урожайная.



Уровень воды в реке Селенге на сегодня составляет 209 см. (+9 см. за сутки), Уда – 210 см. (+14 см. за сутки). Для выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять 230см. Критическая отметка для Селенги – 330 см, Уда- 400 см.



Фото: администрация Улан-Удэ



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.