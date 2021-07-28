Мэр Улан-Удэ о подготовке к наводнению: «Работаем целенаправленно, без паники»

Игорь Шутенков провел оперштаб по контролю за уровнем воды в реках





Как сообщили в пресс-службе администрации города, 28 июля мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел оперштаб по контролю за уровнем воды в реках. Уровень Селенги за минувшие сутки снизился на 5 см и составляет 206 см, уровень реки Уда – 193 см. (–9 см. за сутки).

– Пунктом сбора населения Левобережья определена школа №8 вместимостью до 500 человек. Точка сбора для жителей Истока школа №58. Подготовлено 29 пунктов временного размещения населения с общей вместимостью 9,5 тысяч человек. В том числе, 15 гостиниц, общежития ссузов и т.д., – отметил заместитель начальника Управления по ЧС Дмитрий Федоров.





Идут работы по отсыпке низменных участков. Общая протяженность насыпи составляет 2440 м., необходимый для отсыпки инертного материалы составляет 17 947 м3. В том числе 13 507 м3 супеси и 4440 м3 бутового камня.





Для предотвращения затруднений дорожного движения на Левобережье подрядчики приступают к работе в 4 утра. Работы по отсыпке планируют завершить 2 августа.





Игорь Шутенков распорядился не снижать темп работы с момента введения режима повышенной готовности – 11 июня. В этом году повышение уровня воды произошло на два месяца раньше, чем было в предыдущие годы.– Уровень воды постепенно снижается, но это не должно нас успокаивать. По официальным данным несколько дней вода идет на спад, но в начале августа ожидается заход циклона в водосборную зону реки Селенга – по Забайкальскому краю, Монголии и по нашим южным районам, – отметил он.На случай угрозы подтопления специалистами разработаны блок-схемы по эвакуации населения. Пострадавшие будут эвакуированы автобусами МУП «Городские маршруты».Комитетом по социальной и молодежной политике достигнуты договоренности о размещении людей преклонного возраста в социальных учреждениях. Горячее питание в случае необходимости будет организовано на базе городского комбината школьного питания.Продолжается подвоз питьевой воды в мкрн. Левый берег и Заречный. Машины ездят по жилмассиву согласно схеме, стоянка автоцистерны на каждом месте два часа.– Обращаемся к жителям и председателям товариществ и ТОС, если у вас на территории или по соседству проживают одинокие престарелые или маломобильные граждане, которым необходимо принести воды, сообщите нам по телефону 22-75-88. Завтра будут работать волонтеры, которые во время стоянки авто на заданном месте, могут принести воды маломобильным жителям, – сообщил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев.Отсыпка в СОНТ «Судостроитель» уже завершена. На это потребовалось 1200 т бутового камня.– Для работы в СНТ «Сибиряк» привлечены два подрядчика. По ул. Блюхера отсыпано 1530 кубометров супесчаного грунта кубометров, 90 машин вывезено по 17 тонн. В процентном отношении выполнено 19 % от общего количества работ. На ул. Урожайная выполнено 595 кубометров, это 35 машин по 17 тонн. В процентном отношении 14% от общего количества работ, – рассказал заммэра, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.По итогам оперштаба Игорь Шутенков дал ряд поручений по работе с жителями, особенно – с социально незащищенными, а также с предприятиями всех форм собственности. Чтобы все без исключения принимали меры по снижению возможного ущерба, по созданию запасов дезинфекционного средства, если из-за повышения грунтовых вод выйдут сточные воды. Запас сформирован на базе МУП «Водоканал», действия отработаны с Роспотребнадзором и Минздравом Бурятии.После операштаба Игорь Шутенков выехал в СНТ «Сибиряк», чтобы проверить ход работ.– С момента введения режима повышенной готовности у нас ведется ежедневная, а сейчас – и круглосуточная работа. Мы определили точки сбора для эвакуации, точки, где будут размещены люди. У нас заключены договора на поставку питьевой воды, продовольственных товаров, бытовых товаров первой необходимости. Поэтому работаем целенаправленно, без паники, спокойно, предусматриваем все варианты развития ситуации – отметил он.Фото: мэрия Улан-Удэ