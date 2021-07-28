Глава Бурятии: «Мы понимаем, что коронавирус с нами навсегда»

В республике заметно ослабили режим антиковидных ограничений: можно играть свадьбы и проводить юбилеи



В Бурятии по итогам работы республиканского оперативного штаба под председательством главы республики приняты ряд послаблений антиковидного режима. Решения обсуждены штабом во исполнение поручений, данных Алексеем Цыденовым после бизнес-завтрака с предпринимателями, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Мы понимаем, что ковид с нами навсегда остается, однако мы не можем запретить свадьбы, юбилеи, миланы навсегда. И ограничения мы вводили в период, когда не хватало мест в больницах. Но навсегда запретить людям семейные праздники нельзя, это неправильно. Если в формате ресторанов – по четыре человека за столом и без развлекательных мероприятий – можно разрешить. Прошу поддержать, коллеги. Праздники будут, и они есть, люди снимают дома, собираются без всяких мер профилактики. А мы можем создать безопасные условия и должны. И ответственность самого банкетного зала – это обязательное условие», - обратился к членам штаба глава Бурятии.



Разрешена работа банкетных залов при условиях:



- наличия персонала, работающего на постоянной основе;

- наличия у всего персонала документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;

- размещения столов на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга и присутствия не более 50 % посетителей от количества посадочных мест;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

- окончания работы, оказания услуг не позже 22:00; обеспечения контроля соблюдения посетителями санитарно-эпидемиологических требований по профилактике COVID-19;

- обеспечения запрета на работу танцевальных площадок и проведения иных развлекательных мероприятий;

- обеспечения видеонаблюдения с предоставлением доступа для контроля соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе с возможностью доступа к республиканской государственной информационной системе «Безопасный город».



Остаются обязательными требования соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания, но возобновлена работа предприятий общественного питания, размещенных в торговых центрах, торговых комплексах, торгово- развлекательных центрах, при условиях:



- наличия отдельного входа;

- наличия у всего персонала документа, подтверждающего получение вакцины против коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании;

- организации работы с участием официантов;

- окончания работы, оказания услуг не позже 22:00;

- рассадки за одним столом не более четырех человек (без учета детей);

-соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания.



Разрешена с 1 августа работа образовательных организаций всех форм собственности, реализующих программы дополнительного образования, в очном режиме при условиях:



- соблюдения требований к предельному количеству единовременно присутствующих в помещении обучающихся не более 5 человек;

- наличия у работников документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании.



Разрешена работа бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов при условиях:



- наличия у потребителя услуг (за исключением лиц в возрасте до 18 лет) документа, подтверждающего прохождение вакцинации, либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании, либо отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выданного не ранее чем за 72 часа до занятия, либо заключения медицинской организации о наличии медицинского отвода от вакцинации.



Занятия физической культурой и спортом в открытых плоскостных сооружениях и необходимо проводить бесконтактными неигровыми способами с загрузкой объекта в объеме не более 50 % от общей вместимости. Занятия физической культурой и спортом в закрытых спортивных сооружениях для лиц в возрасте до 18 лет будут проходить при загрузке объекта спорта в объеме не более 50 % от общей вместимости.



Необходимо отметить, что во всех случаях засчитывается получение первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции.



Фото: egov-buryatia.ru

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