В Улан-Удэ на несколько дней изменят схему движения трамваев

Это связано с капитальным ремонтом трамвайных путей





В Улан-Удэ с 30 июля по 5 августа будет ограничено движение трамваев на ул. Терешковой. Причина - капитальный ремонт трамвайного пути в районе остановки «Техникум строительства и городского хозяйства».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 30 июля, 2, 3 и 4 августа трамваи маршрута №4 будут направлены по измененному маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» - «БСМП» - «Развязка 20-а квартал» - «Мелькомбинат», в обратном направлении без изменений.31 июля и 1 августа трамваи маршрута № 4 будут направлены по измененному маршруту от остановки «Техникум строительства и городского хозяйства» - «БСМП» - «Развязка 20-а квартал» - «Мелькомбинат» в обоих направлениях.С 30 июля по 1 августа движение трамваев по ул. Терешковой будет закрыто в обоих направлениях с 22:00 до 6:00.Фото: мэрия Улан-Удэ