Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Бурятии

В республике пройдут дожди, а температура воздуха понизится



По информации Бурятского гидрометцентра, 30 июля по республике ожидается ухудшение погоды.

«30 июля пройдет дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью составит +14,+16, днем +20,+22», сообщают синоптики.



Фото: pixabay.com «30 июля пройдет дождь, ночью возможна гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью составит +14,+16, днем +20,+22», сообщают синоптики.Фото: pixabay.com

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