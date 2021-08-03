В Улан-Удэ разрешили провести два массовых мероприятия

Это чемпионат России по стрельбе из лука и чествование Светланы Гомбоевой





2 августа в указ главы Бурятии «О дополнительных мерах по защите населения и территории РБ от чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавирусной инфекции», внесли очередные изменения. Согласно опубликованному документу, в Улан-Удэ разрешат проведение двух массовых мероприятий.

Первое – торжественная церемония чествования серебряного призера Олимпийских игр в Токио на центральной площади Улан-Удэ. Речь идет о бурятской лучнице Светлане Гомбоевой, завоевавшей «серебро» в командном зачете. На мероприятие пустят не более 200 человек при условии соблюдения мер профилактики.Также разрешено проведение чемпионата России по стрельбе из лука на центральном стадионе Улан-Удэ с участием зрителей. Чтобы попасть на стадион, зрители должны будут предъявить документ о вакцинации (достаточно получения даже первого компонента вакцины), либо справку о перенесенном не более полугода назад заболевании, либо результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия.Фото: «Номер один»