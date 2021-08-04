Алексей Цыденов встретился с Главным военным прокурором России Валерием Петровым

Обсуждались обеспечение законности на предстоящих 19 сентября выборах депутатов Госдумы и темы защиты прав граждан во время пандемии





Вопросы взаимодействия органов государственной власти республики и органов военной прокуратуры при реализации прав и социальных гарантий военнослужащих и жителей республики обсудили сегодня на рабочей встрече глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель Генерального прокурора РФ – Главный военный прокурор Валерий Петров.



Особое внимание уделено обеспечению законности при проведении предстоящих 19 сентября этого года выборов депутатов Госдумы и единого дня голосования, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Бурятии в местах компактного проживания военнослужащих и членов их семей сформировано девять избирательных участков. Органами военной прокуратуры в пределах компетенции организованы надзорные мероприятия, направленные на безопасное проведение голосования и создание условий для свободной реализации военнослужащими избирательных прав.



Также обсуждены вопросы защиты прав граждан в период продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. В соответствии с поручениями министра обороны России Сергея Шойгу органы военного управления ориентированы на оказание максимального содействия регионам при лечении заболевших граждан. С начала пандемии в специально построенном в Улан-Удэ военном многофункциональном медицинском центре лечение от коронавирусной инфекции получили 274 жителя республики, не являющие военнослужащими.



Военными прокурорами организовано надзорное сопровождение проводимых мероприятий по профилактике и противодействию распространения COVID-19, взаимодействие с руководством республики и командованием войсковых частей по возникающим проблемам.



Фото: egov-buryatia.ru



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