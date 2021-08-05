В Бурятии началась ликвидация стихийной свалки у Байкала

Туркинская свалка незаконно появилась в Байкальском лесничестве Прибайкальского района



Республиканское агентство лесного хозяйства заключило государственный контракт на ликвидацию несанкционированной свалки в Байкальском лесничестве Прибайкальского района, сообщили в пресс-службе РАЛХ.



Подрядчик – ООО «БЭС» - уберет в Центральной экологической зоне Байкала более 3 тысяч кубометров отходов, соберет разлетающийся по всему периметру мусор, просеет грунт и вывезет отходы на санкционированный полигон ТКО. Средства на ликвидацию – более 5 миллионов рублей выделены из республиканского бюджета.



«Изначально еще в советское время тут был карьер, когда делали дорогу, дорогу делать закончили и люди начали сюда вывозить мусор. В начале 2000-х в этом месте одна организация занималась дроблением камня, она подчистила тут всё, мусора не было. Через несколько лет местные жители и отдыхающие вновь начали выбрасывать отходы сюда» - рассказывает главный лесничий Байкальского лесничества, Андрей Баранов.



Ежедневно выполнение работ на месте будут контролировать сотрудники Байкалького лесничества.



Фото: РАЛХ





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