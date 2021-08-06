Глава Бурятии информирован о ДТП на Пыхте

В ДТП пострадали 25 человек, оказание медпомощи пострадавшим взял под контроль Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов, который находится в рабочей поездке по Еравнинскому району, взял под особый контроль вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Прибайкальском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В настоящий момент ведется медицинская эвакуация пострадавших. В результате ДТП с автобусом пострадало 25 пассажиров. На место происшествия немедленно направлены две бригады Территориального центра медицины катастроф и четыре бригады Станции скорой медицинской помощи из Улан-Удэ.
У всех молодых людей зафиксированы легкие травмы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Двенадацть пострадавших будут доставлены в Больницу скорой медицинской помощи, 12 человек - в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко. Одна пациентка 17 лет направлена в Детскую республиканскую клиническую больницу.
После проведения обследования пострадавших в условиях городских стационаров будет принято решение о дальнейшей тактике лечения.
Напомним, автобус с 25-ю пассажирами – студентами ВСГУТУ – перевернулся сегодня днем при спуске с перевала Пыхта.По предварительным данным, у автобуса отказала тормозная система.
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