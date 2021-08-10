Воздух в Улан-Удэ становится опасен для здоровья

Содержание мелкодисперсной пыли и диоксида азота превышает ПДК



Роспотребнадзор Бурятии продолжает мониторинг качества атмосферного воздуха в Улан-Удэ и районах республики, окутанных дымом от лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) и Иркутской области.

Как сообщили в ведомстве, 9 августа взяты 62 пробы воздуха в Улан-Удэ и населенных пунктах 10 районов республики. В 4 из них установлено превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ.



Так, в Улан-Удэ зафиксировано превышение до 1,8 ПДК по мелкодисперсной пыли РМ 2,5 и до 1,2 ПДК по диоксиду азота. Кроме того, в 1 пробе, взятой в селе Баргузин, установлено превышение предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам до 1,8 ПДК.



«Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по диоксиду серы – 0,32 ПДК, оксиду углерода – 0,58 ПДК, саже – 0,3 ПДК», сообщили в Роспотребнадзоре.



Фото: «Номер один» Как сообщили в ведомстве, 9 августа взяты 62 пробы воздуха в Улан-Удэ и населенных пунктах 10 районов республики. В 4 из них установлено превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ.Так, в Улан-Удэ зафиксировано превышение до 1,8 ПДК по мелкодисперсной пыли РМ 2,5 и до 1,2 ПДК по диоксиду азота. Кроме того, в 1 пробе, взятой в селе Баргузин, установлено превышение предельно-допустимых концентраций по взвешенным веществам до 1,8 ПДК.«Содержание остальных вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по диоксиду серы – 0,32 ПДК, оксиду углерода – 0,58 ПДК, саже – 0,3 ПДК», сообщили в Роспотребнадзоре.Фото: «Номер один»

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