В Улан-Удэ старушки дали отпор агрессивному водителю внедорожника

Мужчина хотел проучить водителя автобуса, но под напором пенсионерок ретировался





В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео дорожного конфликта между водителями автобуса и внедорожника «Тойота Лэнд Крузер». Как сообщает автор, инцидент произошел вечером.

Что предшествовало конфликту и вызвало агрессию водителя «Лэнд Крузерера», неизвестно, на кадрах этого нет. Видео начинается уже с момента, когда мужчина из внедорожника уже зашел в салон автобуса и «наезжает» на его водителя.





- Мы выезжали с «кармана», вы должны были смотреть, - кричит водителю джипа одна из пенсионерок.







Тот, видимо не ожидая такой реакции от пассажиров, вынужден был спешно покинуть салон.





«134-й автобус, рейс с Соснового бора до Банзарова. Ехал около кольца, выезжал с остановки и «Крузак» пролетел мимо него. «Крузак» остановил автобус посередине проезжий части», - сообщает автор.- Ты че по зеркалам не смотришь, ты че меня на вторую полосу вытолкнул, - выкрикивает он свои претензии, сопровождая их отборным матом и грозя, также в нецензурной форме, ударить водителя.При этом в салоне автобуса находятся в основном пожилые женщины. Они немедленно встают на сторону своего водителя.- Я сейчас запишу твой номер, - выкрикивает другая пожилая женщина, вставая со своего место и решительно направляясь к водителю внедорожника.Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»