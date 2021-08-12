12.08.2021
В Улан-Удэ старушки дали отпор агрессивному водителю внедорожника

В Улан-Удэ старушки дали отпор агрессивному водителю внедорожника

Мужчина хотел проучить водителя автобуса, но под напором пенсионерок ретировался

В паблике «Весь Улан-Удэ» появилось видео дорожного конфликта между водителями автобуса и внедорожника «Тойота Лэнд Крузер». Как сообщает автор, инцидент произошел вечером.

«134-й автобус, рейс с Соснового бора до Банзарова. Ехал около кольца, выезжал с остановки и «Крузак» пролетел мимо него. «Крузак» остановил автобус посередине проезжий части», - сообщает автор.

Что предшествовало конфликту и вызвало агрессию водителя «Лэнд Крузерера», неизвестно, на кадрах этого нет. Видео начинается уже с момента, когда мужчина из внедорожника уже зашел в салон автобуса и «наезжает» на его водителя.


- Ты че по зеркалам не смотришь, ты че меня на вторую полосу вытолкнул, - выкрикивает он свои претензии, сопровождая их отборным матом и грозя, также в нецензурной форме, ударить водителя.

При этом в салоне автобуса находятся в основном пожилые женщины. Они немедленно встают на сторону своего водителя.

- Мы выезжали с «кармана», вы должны были смотреть, - кричит водителю джипа одна из пенсионерок.


- Я сейчас запишу твой номер, - выкрикивает другая пожилая женщина, вставая со своего место и решительно направляясь к водителю внедорожника.

Тот, видимо не ожидая такой реакции от пассажиров, вынужден был спешно покинуть салон.


Фото: скриншоты видео «Весь Улан-Удэ»
дорога конфликт


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