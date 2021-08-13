В Бурятии пройдет массовая проверка водителей

Усиленные наряды ДПС будут дежурить в Улан-Удэ и в местах массового отдыха





Как сообщили в МВД Бурятии, в предстоящие выходные в республике пройдут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей. Основная цель – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии нового учебного года.

В Улан-Удэ проверка автомобилистов пройдет 13 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах и на выездах из города. К местам массового отдыха населения в Кабанском, Прибайкальском и Селенгинском районах будут направлены дополнительные экипажи ДПС.Фото: МВД Бурятии