Известный фотограф снимает пять фильмов о целебных источниках Бурятии



Фотограф Александр Гармаев выиграл грант в размере 250 тысяч рублей от министерства туризма Бурятии. Большая часть этих денег пойдет на закупку ГСМ для проезда к местам съемок.

- Я подался на грант минтуризма со своим проектом о мало известных минеральных источниках Бурятии, которые находятся в Курумканском районе и Хакусах Северобайкальского района. Идея возникла давно, но реализовывать ее было сложно в силу удаленности. Нужны большие затраты на ГСМ, время. Грант помог воплотить все это в жизнь. У нас в республике есть отличные места, Бурятия известна не только Байкалом. Ветвь туристических маршрутов можно протянуть в сторону Умхея, Кучигера, Аллы. Даже среди местных жителей не все знают про эти места. Хакусы тоже уникальное место. Много раз бывал там сам, знаком с местными, которые пытаются там развивать туризм.

По словам фотографа, своим проектом он хочет помочь местным жителям, которые готовы заниматься турбизнесом, начать зарабатывать у себя на местах.

- У меня пять короткометражных фильмов о каждом источнике, где рассказывается, как и куда доехать, что там можно увидеть, какие лечебные процедуры можно пройти и так далее. Мой проект – это получение хорошего имиджевого контента, реклама и возможность донести людям информацию, - отмечает Гармаев.

Александр Гармаев получил грант в размере 250 тысяч рублей. Практически вся сумма уйдёт на ГСМ. Помимо поддержки, Александр вложил и свои средства – около двух миллионов рублей на покупку кинокамеры с комплектом видеооптики.

- Здорово, что есть поддержка для талантливых ребят. У меня, благодаря гранту, снимаются расходы на ГСМ. Важно получать такие суммы, это позволяет запланировать съемки и выехать, оплатить катера, передвигаться там, - отметил фотограф.

Зимний период Александр Гармаев уже отснял. Туда вошли кадры Кучигера, Аллы, Умхэя и часть Курумканского района. Продолжить свою работу фотограф планирует, когда уйдёт дым.





Фото: Александр Гармаев