В Бурятии в семи школах новый учебный год начнется частично в дистанционном формате

Такое решение принято республиканским оперштабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом



В Бурятии в семи школах с трехсменным обучением новый учебный год начнется частично в дистанционном формате. Такое решение принято республиканским оперштабом по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекции для разобщения учащихся, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Миноброзования Бурятии поручено организовать в этих школах процесс обучения по графику, где не менее 25 контингента учащихся будет заниматься дистанционно.



Данный порядок относится: к трем школам Улан-Удэ - СОШ №8, СОШ №44, СОШ №19. К трем школам Иволгинского района - Сотниково, Поселье, Сужа. А также к школе №1 в Хоринске Хоринского района Бурятии.



Фото: "Номер один"



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