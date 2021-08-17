Баклан не угрожает популяции омуля на Байкале

Регулирования численности этой птицы в Бурятии не требуется, считают ученые БГУ







Большой баклан не наносит значительного ущерба рыбным запасам Байкала и среде обитания рыб, не угрожает здоровью граждан, и, учитывая, что сейчас не превышен максимальной популяции этой птицы, регулировать численность баклана не требуется. Такой вывод исследования ученых Бурятского государственного университета огласил заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Антон Будунов.



Правительство Бурятии ранее выделило средства БГУ по госконтракту с министерством для проведения научных исследований о целесообразности регулирования численности баклана на основании неоднократных обращений жителей и посетителей прибрежных территорий Байкала, напомнили в пресс-службе ведомства.



Эксперты приняли во внимание выявленные и ранее неизвестные данные, характеризующие биологию и экологию вида. Среди них: хищничество монгольской чайки (еще одно название баклана), смертность в первый год жизни 40-50%, на второй – 25%, а также другие факторы, на основании чего сделали выводы о том, что необходимо сохранить популяцию баклана. Причем, прежде всего, на особо охраняемых природных территориях - заповедника «Джергинский», Забайкальского национального парка, Кабанского природного заказника (филиал Байкальского биосферного заповедника), Верхнеангарского природного заказника и других.



Дело в том, что само наличие на ООПТ гнездовых колоний этих птиц гарантирует отсутствие угрозы исключения большого баклана из видового биоразнообразия птиц Байкальского региона как исконного (аборигенного) вида.



На западном берегу Байкала, прежде всего, в основных местах обитания большого баклана – на островах Малого моря и Приольхонья – никаких мер по регулированию численности этого вида также не требуется, считают ученые. После естественной вспышки численности количество гнездящихся на Малом море бакланов существенно сократилось, как и количество гнездовых поселений. Это свидетельствует о «встраивании» вида в экосистему озера Байкал после долгого отсутствия, а его численность приходит в соответствие с экологической емкостью среды.



В течение последующих 5-7 лет произойдет подобный и закономерный спад численности в пределах Бурятии за счет оттока птиц в бывшие естественные места обитания: в Забайкальском крае, в Монголии и Китае и «насыщения» экологической емкости биотопов в нашем регионе.



В этой ситуации ООПТ, расположенные в пределах Байкальской природной территории, где возможно сохранить популяцию большого баклана, станут основными резерватами для естественного пополнения байкальской и забайкальской популяций птиц, а также стимулом для развития экологического туризма, актуального для всего Байкальского региона.



В ходе исследования эксперты определили максимальную численность большого баклана в Бурятии - примерно 13 тысяч гнездящихся пар, а в августе 2021 года, на момент вылета потомства из гнезд, общая численность птиц, предположительно, составит около 35-36 тысяч особей. Поскольку это не максимально допустимый показатель, сейчас регулирование численности, как и определение норм отстрела, не требуется.



Ожидаемая стабилизация численности вида и «насыщение» экологической емкости среды произойдет естественным путем. Колебания численности больших бакланов в ближайшие 2-3 года будут происходить, предположительно, в пределах 5-10% в сторону увеличения, либо уменьшения. Спад численности вида в регионе ожидается в последующие 5-7 лет.



Ученые также развеяли миф о том, что популяция омуля снизилась из-за баклана. Омуль в рационе баклана встречается, но немного - всего 10% от общего рациона, т.к. бакланы «переключаются» на него только во время нереста, когда рыбы заходят в свои нерестовые реки. Ввиду поздних сроков массового нереста (сентябрь-октябрь) омуля баклан значительного ущерба запасам байкальского омуля не успевает причинить, хотя и наблюдаются случаи стайной охоты птиц на верхового омуля в августе, что и вызывает ажиотаж у местного населения по поводу снижения рыбных запасов.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.