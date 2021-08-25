В Бурятии на реке Муя ищут туриста из Кемерово

Катамаран туристов перевернулся в 80 км выше по течению от поселка Таксимо



В Бурятии на реке Муя



«На данный момент при помощи авиации нами обследовано около 160 км русла реки Муя. Уровень воды в реке очень высокий, вода мутная, высокая скорость течения. Пропавший и его вещи не обнаружены», — рассказала спасатель второго класса Северобайкальского подразделения БПСО Сергей Тымаульев.



Группа водников из Кемерово сплавлялись на двух двухместных катамаранах по реке Муя, когда 13 августа в 80 км выше по течению от поселка Таксимо в условиях высокой воды при прохождении порога один катамаран опрокинулся. Одного участника смогла подобрать уцелевшая «двойка», второго, вместе с перевернутым катамараном, унесло течением. Позже, группа обнаружила катамаран, но мужчины рядом с ним уже не было. Своими силами обнаружить его группа не смогла. Туристы завершили маршрут 18 августа в поселке Таксимо и рассказали о произошедшем.



Ранее,



Погода дала возможность 23 августа провести эвакуацию группы из труднодоступной местности вертолетом Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Вертолет базируется в Улан-Удэ. Пострадавших туристов вместе с погибшим товарищем доставили в поселок Нижнеангарск.



Фото: bpso.ru В Бурятии на реке Муя без вести пропал турист из Кемерово, его ищут спасатели, сообщили в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО).«На данный момент при помощи авиации нами обследовано около 160 км русла реки Муя. Уровень воды в реке очень высокий, вода мутная, высокая скорость течения. Пропавший и его вещи не обнаружены», — рассказала спасатель второго класса Северобайкальского подразделения БПСО Сергей Тымаульев.Группа водников из Кемерово сплавлялись на двух двухместных катамаранах по реке Муя, когда 13 августа в 80 км выше по течению от поселка Таксимо в условиях высокой воды при прохождении порога один катамаран опрокинулся. Одного участника смогла подобрать уцелевшая «двойка», второго, вместе с перевернутым катамараном, унесло течением. Позже, группа обнаружила катамаран, но мужчины рядом с ним уже не было. Своими силами обнаружить его группа не смогла. Туристы завершили маршрут 18 августа в поселке Таксимо и рассказали о произошедшем.Ранее, как сообщал «Номер один », незарегистрированная группа москвичей в составе трех человек сплавлялась по реке Левая Мама в Бурятии. При прохождении порогов Деликского каскада 20 августа все три плавательных средства (пакрафты) перевернулись. Двое участников смогли выбраться на берег, третьему мужчине спастись не удалось – друзья обнаружили его тело и лодку ниже по течению. По спутниковому телефону туристы сообщили о случившемся спасателям.Погода дала возможность 23 августа провести эвакуацию группы из труднодоступной местности вертолетом Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. Вертолет базируется в Улан-Удэ. Пострадавших туристов вместе с погибшим товарищем доставили в поселок Нижнеангарск.Фото: bpso.ru

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