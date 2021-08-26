В Закаменске нашли поддельное водительское удостоверение из Москвы

Жительница города купила его у знакомых, провалив экзамен в ГИБДД



В Бурятии в Закаменске сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулнм которого находилась 35-летняя местная жительница. В ходе проверки у сотрудников ГИБДД вызвал подозрение бланк водительского удостоверения, отличавшийся от стандартного по шрифту и цвету.



Проведенной экспертизой установлено, что предъявленный документ поддельный. Женщина призналась полицейским, что училась в автошколе, но не сдала экзамен. Проживая в Москве, она через знакомых в ноябре 2019 года приобрела поддельное водительское удостоверение, сообщили в республиканском МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи – лишение свободы на срок до одного года.



Фото: «Байкал Финанс»



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