В Улан-Удэ выявлены очередные нарушители «ковидных» часов

Работавшие ночью лаудж-бар «Мохито», клуб «69» и их посетители получили административные протоколы



В пятницу, 27 августа, в столице Бурятии прошли массовые рейды мобильных групп по контролю соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции. Их работа усилена для предупреждения роста заболеваемости, чтобы школы могли работать в штатном режиме весь период, а режим ограничений можно было постепенно снимать, а не усиливать.



Выявлен факт работы лаудж-бара «Мохито» по ул. Балтахинова в ночное время. В отношении владельца составлен административный протокол. Кроме того, сотрудниками Роспотребнадзора составлен административный протокол на индивидуального предпринимателя, а сотрудниками МВД - в отношении посетителей составлено 25 административных протоколов.



Выявлен факт работы ночного клуба «69», расположенного по ул. Ключевская. На владельцев клуба сотрудниками Роспотребнадзора составлен административный материал для привлечения к ответственности, сотрудниками МВД составлен 31 административный протокол на посетителей заведения.



Также выдано одно уведомление руководству ресторана «Форт Росс», расположенного по проспекту Автомобилистов на составление административного протокола.



В ходе рейдов также проверяются объекты, в адрес которых поступают жалобы и обращения от жителей города на номер 112. Вчера диспетчеры службы передали два сообщения мобильным группам по обращениям жителей. За весь период в Службу обработки экстренных сообщений 112 поступило свыше 1200 таких звонков.



Фото: pixabay.com



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