Власти Бурятии контролируют ситуацию в подтопленном поселке Наушки

Здесь подтоплены 60 дворов, в 125 подпольях домов вышли грунтовые воды, в шести домах вода поднялась выше уровня пола



В Бурятии в поселке Наушки, подтопленном связи с повышением уровня воды в реке Селенге, продолжает действовать режим «чрезвычайная ситуация». Администрацией городского поселения роведен подворовый обход и информирование населения. Также на место происшествия вчера выезжали специалисты Республиканского агентства ГО и ЧС, сообщили в его пресс-службе.



Организован пункт временного размещения граждан, подсчитывается оценка ущерба.



По состоянию на утро 28 августа в поселке Наушки Кяхтинского района подтоплены 60 дворов, в 125 подпольях домов наблюдается выход грунтовых вод, в 6 домах вода выше уровня пола.



Сегодня сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали из города Гусиноозерска для оказания помощи жителем поселка. В Наушки также выехали аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Бурятии и группа местного пожарно-спасательного гарнизона Кяхтинского района





Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС



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