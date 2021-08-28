Алексей Цыденов горнякам: «Вы - гордость республики»

Работникам добывающей промышленности Бурятии в День шахтера вручили награды



В Бурятии работникам разреза Тугнуйский (СУЭК) вручили федеральные и республиканские государственные награды в рамках празднования 70-летия начала празднования Дня Шахтера и 295-летия начала угледобычи в России С профессиональным праздником работников добывающий промышленности поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«СУЭК - это крупнейшая угольная компания, добыча угля составляет более 110 млн тонн в год. Хочу всех искренне поздравить! Уважаемые земляки, вы - одни из флагманов добывающей промышленности Бурятии, один из основных налогоплательщиков и работодателей. Важно, что в республике сегодня есть такие передовые предприятия. Также компания сегодня активно развивает социальную инфраструктуру. Правительство Бурятии в этом содействует, в том числе, сегодня в Никольском строится детский сад, будем продолжать сотрудничество. Еще раз поздравляю, вы - гордость республики, России, ваш профессиональный праздник отмечается очень широко всей страной. Всего вам самого лучшего и крепкого здоровья», - обратился к работникам добывающей промышленности Алексей Цыденов.



Почетными грамотами правительства Бурятии наградили 12 работников АО «Разрез Тугнуйский», почетные грамоты администрации и правительства республики получили восемь работников угольной промышленности. Почетными грамотами министерства энергетики РФ награждены четыре работника АО «Разрез Тугнуйский» и один рабочий благодарностью министерства энергетики России. Также в этот день были выбраны лучший участок и лучшая бригада, определен лучший по профессии разреза Тугнуйский.



Наградой министерства энергетики РФ - нагрудным знаком «Шахтерская Слава» II степени награжден машинист экскаватора 8 разряда АО «Разрез Тугнуйский» Николай Маслов, нагрудный знак «Шахтерская Слава» III степени получили водитель погрузчика, занятый погрузкой горной массы 6 разряда Сергей Бимбаев и технический директор Александр Каинов.



Пять человек получили медали «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» II степени:



- Беспоясов Андрей Борисович - водитель автомобиля, занятый на транспортировании горной массы в технологическом процессе АО «Разрез Тугнуйский»;

- Морозов Борис Дмитриевич - машинист бульдозера 6 разряда АО «Разрез Тугнуйский»;

- Филипчик Валерий Геннадьевич - машинист экскаватора 8 разряда АО «Разрез Тугнуйский»;

- Орлова Ирина Иннокентьевна - дежурный по железнодорожной станции АО «Разрез Тугнуйский», Управление по железнодорожному транспорту.

- Казаков Валерий Борисович - начальник смены ООО «Тугнуйская обогатительная фабрика».



Благодарность Высшего горного Совета и малый золотой знак «Горняк России» вручен четырем работникам предприятия:



- Громов Дмитрий Геннадьевич - начальник службы АО «Разрез Тугнуйский»;

- Каинов Александр Иванович - технический директор АО «Разрез Тугнуйский»;

- Красиков Валерий Дмитриевич - главный технолог АО «Разрез Тугнуйский»;

- Моисеенко Вадим Викторович - заместитель генерального директора (по производству) АО «Разрез Тугнуйский».



Фото: egov-buryatia.ru



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