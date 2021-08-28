Цыденов: «Новые авиалинии сами генерируют поток пассажиров»

Глава Бурятии считает, софинансирование регионами субсидируемых авиарейсов ударит по СФО м ДФО







Возможное введение обязательного софинансирования субсидируемых авиарейсов регионами ударит по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом заявил на совещании в Волгограде, прошедшем под руководством помощника президента России Игоря Левитина, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает



«Хотел бы отдельно отметить: сегодня ходит дискуссия о программе 1242 (постановление правительства РФ № 1242 «О субсидировании региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом и формирование региональной маршрутной сети»), о том, чтобы предусмотреть в обязательном порядке софинансирование субъектами РФ межрегионального авиасообщения. Сейчас это необязательно, большая часть маршрутов - без софинансирования субъектов. Если перевести на обязательное софинансирование, то тогда субъекты, где наиболее востребованы эти маршруты, - потеряют их, и, в первую очередь, это субъекты Дальнего Востока, Сибири», - сказал Цыденов.



Он отметил, что субъектов, которые могут участвовать в софинансировании, мало, «в основном это нефтегазовые регионы». 2Другие регионы не смогут, - уверен Цыденов. - Я прошу Минтранс прокомментировать подходы на следующий год по программе 1242, нужна ли какая-то поддержка».



Глава Бурятии подчеркнул, что все новые авиарейсы, открывающиеся как между республикой и другим регионами, так и внутри Бурятии, с северными БАМовскими районами, востребованы. «У нас все программы, которые Минтрансом на сегодня реализуются, показывают очень высокую эффективность. Какой только рейс мы ни ставим, - спрос большой, - подчеркнул Цыденов. - Сейчас полетела «Аврора», первые рейсы по маршруту Улан-Удэ - Владивосток, мест нет, очередь. Рейс Улан-Удэ - Томск поставили по программе 1242 - мест нет».



Глава региона подчеркнул, что мобильность населения растет, растет потребность людей в перемещениях. «При появлении авиамаршрута сама линия генерирует дополнительный поток пассажиров», - сказал Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru/mintrans



Возможное введение обязательного софинансирования субсидируемых авиарейсов регионами ударит по Дальнему Востоку и Сибири. Об этом заявил на совещании в Волгограде, прошедшем под руководством помощника президента России Игоря Левитина, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает ТАСС «Хотел бы отдельно отметить: сегодня ходит дискуссия о программе 1242 (постановление правительства РФ № 1242 «О субсидировании региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом и формирование региональной маршрутной сети»), о том, чтобы предусмотреть в обязательном порядке софинансирование субъектами РФ межрегионального авиасообщения. Сейчас это необязательно, большая часть маршрутов - без софинансирования субъектов. Если перевести на обязательное софинансирование, то тогда субъекты, где наиболее востребованы эти маршруты, - потеряют их, и, в первую очередь, это субъекты Дальнего Востока, Сибири», - сказал Цыденов.Он отметил, что субъектов, которые могут участвовать в софинансировании, мало, «в основном это нефтегазовые регионы». 2Другие регионы не смогут, - уверен Цыденов. - Я прошу Минтранс прокомментировать подходы на следующий год по программе 1242, нужна ли какая-то поддержка».Глава Бурятии подчеркнул, что все новые авиарейсы, открывающиеся как между республикой и другим регионами, так и внутри Бурятии, с северными БАМовскими районами, востребованы. «У нас все программы, которые Минтрансом на сегодня реализуются, показывают очень высокую эффективность. Какой только рейс мы ни ставим, - спрос большой, - подчеркнул Цыденов. - Сейчас полетела «Аврора», первые рейсы по маршруту Улан-Удэ - Владивосток, мест нет, очередь. Рейс Улан-Удэ - Томск поставили по программе 1242 - мест нет».Глава региона подчеркнул, что мобильность населения растет, растет потребность людей в перемещениях. «При появлении авиамаршрута сама линия генерирует дополнительный поток пассажиров», - сказал Цыденов.Фото: egov-buryatia.ru/mintrans

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