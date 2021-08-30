Глава Бурятии: «Волна по Селенге может дойти до Улан-Удэ»

В Кяхтинском районе пострадавшим от паводка помогут деньгами, овощами и дровами



Волна по Селенге идет дальше вниз по течению. «Уже затопило Хоронхой, в домах вода выше уровня пола, участки подтопило. Идет дальше на Усть-Кяхту, волна дойдет до города. Нужно сейчас всем населенным пунктам, которые ниже по течению, включая Улан-Удэ, готовиться к тому, что подъем уровня воды будет», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В воскресенье он посетил подтопленные населенные пункты Кяхтинского района - Наушки, Хоронхой, Усть-Кяхта. Принят ряд решений по организации помощи населению, в том числе по выплате компенсаций, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В Наушках подтоплены 70 придомовых территорий, выше уровня пола вода вышла в 50 домах. Продолжается эвакуация населения.



«Много домов, где вода вышла на уровень пола. Безусловно, будем помогать. В первую очередь, это компенсация в зависимости от ущерба. Отдельно актируем огороды, отдельно актируем дрова», - рассказал Алексей Цыденов.



Помощь будет оказана в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи везде, где вышла вода. Если вода поднялась выше уровня пола, в зависимости от причиненного ущерба пострадавшие получат до 100 тысяч рублей на каждого человека.



Также пострадавшим от подтопления будет оказана помощь по потерянному урожаю. Компенсация будет овощами – «борщевым» набором из расчета на весь сезон. Во время встречи с жителями Наушек поступил вопрос и по обеспечению дровами. Принято решение об оказании помощи тем, у кого произошла утрата дров.



«Здесь сейчас организован подвоз воды, организован пункт временного размещения, но туда пока никто не заехал, все либо у родственников, либо по домам. Сегодня здесь работают МЧС и республиканское агентство ГО и ЧС, район работает. Со всеми, кто был на месте, пообщались, помощь нужна будет - будем помогать», - сказал глава Бурятии после осмотра подтопленных территорий.



Алексей Цыденов также отметил, что после ухода воды потребуется волонтерская помощь. «Сами жители Наушек, которых не затопило, обращаются к односельчанам, спрашивают, чем помочь. Отзывчивая позиция - это очень ценно. И у нас активное в республике волонтерское движение, я думаю, что у нас найдутся отзывчивые люди, которые будут готовы приехать и просто физически помочь. Не все имеют здесь близких родственников, таким людям нужна будет помощь. С главой поселения, главой района отработаем адресно, кому такая помощь будет нужна», - сказал он.



До наступления холодов важно просушить дома. Для этого будут выделены тепловые пушки. Часть из них сейчас работает в селе Шартыкей Джидинского района.



В зоне подтопления также оказался поселок Хоронхой. По итогам встречи с населением Глава Бурятии дал поручение организовать пункт эвакуации в здании техникума, обеспечить пострадавших бутилированной водой, предоставить в помощь жителям автомобиль пожарной части.



В поселок направляется Бурятская поисково-спасательная служба, будут доставлены аэролодки, на которых организуют подвоз воды. На подтопленные территории доставляют хлеб, который закупили и привезли волонтеры. В дальнейшем будет организована стабильная поставка хлеба силами администрации посёлка.



Также по поручению Алексея Цыденова из Центральной районной больницы будет организована выездная бригада для вакцинации от гепатита А.



Вода понемногу прибывает и в селе Усть-Кяхта. Некоторые жители села потеряли урожай, увозят детей из подтопляемой зоны к родственникам.



«Волна дойдет до города. Нужно сейчас всем населенным пунктам, которые ниже по течению, включая Улан-Удэ, готовиться к тому, что подъем уровня воды будет», - отметил Алексей Цыденов.



Фото: egov-buryatia.ru



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