В Улан-Удэ проверили работу светофоров возле школ и детских садов

Желтые мигающие светофоры предупреждают водителей о том, что здесь на дороге может появиться пешеход



Перед началом учебного года сотрудники «Горсвета» проверили работоспособность пешеходных односекционных «мигающих» светофоров, установленных рядом с образовательными учреждениями. Специалисты ведомства привели в порядок светофорные стойки, очистили их от рекламных объявлений и заново покрасили, сообщили в Комитете городского хозяйства.



Всего в столице Бурятии 133 светофорных объекта. В том числе, 46 сигнальных односекционных светофоров типа Т.7. Все светофоры являются светодиодными, и, соответственно, очень долговечными и экономичными.



Для безопасности школьников и родителей «Горсвет» устанавливает сигнальные односекционные светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах. Желтые мигающие светофоры не регулируют движение, а предупреждают водителей о том, что здесь на дороге может появиться пешеход. На сегодня в Улан-Удэ рядом с образовательными учреждениями работают 32 светофора на солнечной батарее и 14 светофоров с подключением по сети.



Система импульсной индикации позволяет с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход или перекресток и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения. В качестве источника света в изделии используются высокоэффективные светодиоды желтого цвета свечения.



«С 1 сентября дети пойдут в школы, значит, путь до школы и обратно должен быть максимально безопасным», – говорит начальник подразделения по эксплуатации светофорных объектов Вячеслав Запанов.



Напомним, в прошлом году впервые в истории республики в Улан-Удэ были установлены инновационные наземные светофоры. Это светодиодная подсветка, которая встраивается в тротуарную плитку перед «зеброй» и работает синхронно со светофором.

Фото: ulan-ude-info.ru



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