В Бурятии в подтопленном поселке Наушки снижается уровень Селенги

Однако ситуация в Наушках, Хоронхое и Усть-Кяхта остается сложной, населению помогают спасатели



В Бурятии в подтопленном поселке Наушки сегодня наблюдается снижение уровня воды реки Селенга на 7 см, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



На территории подтопленных поселков Наушки и Хоронхой Кяхтинского района продолжается оказываться помощь пострадавшему населению. В числе прочих привлеченных оперативных групп и экстренных служб спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вчера перевозили граждан и транспортировали полезный груз. Так, ими было перевезено 30 жителей поселка Наушки и 20 – поселка Хоронхой. Также спасатели транспортировали 3,5 тонны груза. Сегодня работы по оказанию помощи людям продолжаются.



По состоянию на 31 августа в Кяхтинском районе сложилась следующая обстановка.



В поселке Наушки подтоплены территории 86 домовладений, на которых также подтоплены 54 дома. Грунтовые воды выступили в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей.



Наблюдается подмыв дорожного полотна на дороге к мосту через протоку слоем 20 см. Дорога Наушки-Цаган-Усун между мостами залита полностью, движение закрыто.



В поселке Хоронхой подтоплено 111 придомовых территорий, на которых также подтоплены 38 домов.



В поселке Усть-Кяхта подтоплено 17 придомовых территорий.



Фото: egov-buryatia.ru



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