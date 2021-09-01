Ситуация с коронавирусом в Монголии близка к катастрофе

Темпы роста Covid-19 в этой стране - рекордные в Юго-Восточной Азии





В Монголии нарастает паника. 1 сентября в стране было зарегистрировано рекордное количество зараженных новым штаммом «Дельта» - 3724 человека. Это намного больше, чем в августе, когда ежесуточно положительные ПЦР-тесты показывало 1-2 тысячи человек.

Как отмечают монгольские СМИ, новое обострение ситуации с коронавирусом может поставить под угрозу начавшийся сегодня учебный процесс в школах. Напомним, что Монголия с 2020 года находится в состоянии жёсткого локдауна. Во многом благодаря этому там в прошлом году регистрировались единичные случаи коронавируса. Однако в феврале 2021 года после начала массовой вакцинации страна столкнулась с неожиданным ростом числа заболевших. За считанные месяцы количество зараженных в Монголии в четыре раза превысило показатели не слишком благополучной Бурятии.На сегодняшний день в Монголии привито обеими компонентами вакцины от коронавируса свыше 68 % населения. В самой Монголии резкий рост числа заболевших связывают с тем, что применяемые в стране импортные вакцины не обеспечивают необходимой защиты от попавшего в страну индийского штамма «Дельта».Напомним, что ещё весной этого года Монголия обнародовала планы открытия границ с России, намеченных на нынешнюю осенью. Судя по эпидемиологической ситуации в стране, в ближайшее время этим планам вряд ли суждено сбыться.Фото: pixabay.com