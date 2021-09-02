Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства новой школы

Школа на Автотранспортной будет самой большой в столице Бурятии





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков провел выездное совещание по строительству новой школы в одном из самых густонаселенных районов города – на Левом берегу по ул. Автотранспортная.

- Это будет самая большая школа в Улан-Удэ, построенная в рамках нацпроекта «Образование». Объект рассчитан на 1275 детей в одну смену. Стандартный проект, который мы чаще всего реализуем в нашем городе, рассчитан на 350 мест, то есть сейчас мы строим практически четыре школы одновременно, четыре школы в одной. Поэтому проект этого здания уникальный, - отметил Игорь Шутенков.





- Мы не просто строим школу и сдаем ее, а сразу делаем инфраструктуру. Выносим сети за пределы школы. Это лето показало, что подрядчики при строительстве дорог не всегда учитывают наше дождливое лето – здесь мы сразу договорились с подрядчиком, что все уклоны будут предусмотрены, и вода с территории школы и двух дорог, которые строятся к этой школе, будет удалена, - подчеркнул мэр.





На сегодня готовность школы - 92%. Подрядчик – ООО «Дом 2000» - планирует завершить строительство к 1 декабря 2021 года. В первом квартале 2022 года здание пройдет все необходимые процедуры для ввода в эксплуатацию, и после – в начале третьей или четвертой четверти - школа будет готова принять детей Левобережья.







Здание сформировано из семи учебных блоков и одного одноэтажного блока с общешкольными помещениями. В них расположатся два бассейна, два актовых зала, книгохранилище, зал хореографии, спортзал на три баскетбольных поля, столовая на 337 мест.Кроме того, для удобства родителей на перекрестке к ул. Автотранспортной будет установлен светофор.- Школа станет существенным подспорьем в ликвидации третьей смены школ, расположенных на Левом берегу. Безусловно, они сейчас перегружены. Это очень густонаселенный район, и за счет ввода одной школы мы разгрузим три: №8, №44, №9, - подытожил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ