В Улан-Удэ стартовало обучение студентов по программе «Крылья Ростеха»

Пилотная группа из 20 человек трудоустроена на У-УАЗ и получает рабочую специальность



В рамках всероссийской программы обучения инженеров нового поколения для авиастроительной отрасли «Крылья Ростеха» Московский авиационный институт совместно с Восточно-Сибирским государственным университетом технологий и управления приступил к подготовке 20 студентов – будущих специалистов Улан-Удэнского авиационного завода, сообщили в пресс-службе предприятия.



Обучение по образовательной программе «Самолето- и вертолетостроение» проходит по сетевой форме, то есть с использованием ресурсов МАИ и ВСГУТУ: профессорско-преподавательского состава, помещений, лабораторий и оборудования. Участниками программы стали молодые люди из Бурятии, Забайкальского края и Якутии, успешно прошедшие все отборочные этапы.



«Программа «Крылья Ростеха» открывает блестящие перспективы для талантливой и целеустремленной молодежи, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода" Алексей Козлов. – В ходе обучения студенты получат качественную теоретическую и практическую подготовку, соответствующую требованиям современного производства. Уверен, программа «Крылья Ростеха» обеспечит предприятие квалифицированными и мотивированными специалистами, способными создавать перспективную авиатехнику».



Студенты уже на первом курсе будут трудоустроены на У-УАЗ и получат рабочую специальность «Оператор станков с ЧПУ». Для участников программы предусмотрена поэтапная система адаптации на производстве: обзорные экскурсии по предприятию, посещение ведущих структурных подразделений, внедрение в корпоративную культуру, освоение дополнительных, профильных и профессиональных компетенций.



Со второго курса будущие специалисты при изучении специальных дисциплин будут закреплять полученные знания, работая в конструкторских и технологических бюро предприятия. В рамках программы предусмотрены спецкурсы по профильным предметам, углубленное изучение английского языка (до уровня С1), стажировки на ведущих отечественных и зарубежных авиастроительных предприятиях.



Студентам полагаются мотивационные выплаты за успеваемость и уровень английского языка, компенсации за проживание и интернет.



В основе усиленной программы обучения лежит разработанная госкорпорацией модель взаимодействия с вузами, при которой Ростех ставит задачи по достижению измеримых показателей эффективности как от вуза, так и от студента.



Фото: У-УАЗ







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