В Бурятии асфальтный завод обязали встать на экологический госучет

Прокуратурой приняты меры к охране атмосферного воздуха в Северобайкальске



Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратурой установлены нарушения требований законодательства об охране атмосферного воздуха в работе компании по производству асфальта в городе. Северобайкальске (Бурятия), сообщили в надзорном органе.



Используемая асфальтосмесительная установка не была поставлена на государственный учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, нормативы предельно допустимых выбросов не разрабатывались. Кроме того, предприятием ненадлежащим образом организовано обращение с отходами производства, их учет не производился, нормативы и лимиты на размещение не устанавливались. Уполномоченные лица, допущенные к работе с отходами, не определены.



Более того, организацией не разработана программа производственного экологического контроля.



В целях наведения экологического порядка прокурором предъявлен иск к юридическому лицу об обязании устранить все выявленные в ходе проверки нарушения законов. Решением суда требования прокурора удовлетворены. Исполнение судебного акта контролируется прокуратурой.



Кроме того, по инициативе прокурора директор предприятия привлечен к административной ответственности по ст. 8.46 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) в виде штрафа на сумму 5000 рублей.



Фото: epp.genproc.gov.ru



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