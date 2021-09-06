Глава Бурятии добирался до Владивостока сутки на перекладных

Алексей Цыденов поднял на ВЭФ вопросы доступности и частоты авиаперевозок в ДФО





Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил на двух стратегических сессиях Восточного экономического форума. Участники дискуссий обсудили особенности развития туризма на особо охраняемых природных территориях и доступность таких мест для жителей Дальнего Востока, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В ходе сессии «Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока» Алексей Цыденов отметил, что республика поддерживает создание «единой дальневосточной компании», однако развивать ее нужно в различных направлениях, учитывая периодичность полетов, подчеркнул глава Бурятии. Он на своем примере показал сегодняшние реалии авиадоступности на Дальнем Востоке.



«Далеко ходить не надо, я расскажу, как я добирался во Владивосток. Сначала более пяти часов ехал из Улан-Удэ до Иркутска на машине, затем из Иркутска до Хабаровска на самолете и оттуда уже до Владивостока. В целом дорога у меня заняла почти сутки», - рассказал Алексей Цыденов и подчеркнул, что востребованность межрегиональных сообщений на Дальнем Востоке большая, поддерживать их крайне необходимо, и рейсы должны быть не только дешевые, но и регулярные.



«Так, совсем недавно благодаря авиакомпании «Аврора» появился новый рейс Улан-Удэ-Владивосток, он летает два раза в неделю и на этом примере, если говорить о востребованности и доступности, то мы видим, что фактический пассажиропоток растет быстрее прогнозного. Также про рейсы из Улан-Удэ до Москвы - в начале 2017 года был один рейс, на сегодня их четыре и все равно людям не хватает билетов, поставили экспериментально авиасообщение Улан-Удэ-Томск, билетов нет. И куда бы мы ни ставили рейс, происходит очень быстрое заполнение», - отметил Алексей Цыденов.



Межрегиональные авиасообщения, по словам главы республики, это не только социальная интегрированность, в первую очередь, это экономические и торговые связи. «Тот же туризм, для кого-то это отдых, а на самом деле – это бизнес и без доступности авиаперевозок он будет развиваться слабо», - сказал Алексей Цыденов.



В рамках сессии «Дальний Восток – территория невероятных путешествий. Новые возможности для туристов и инвесторов» глава республики выступил в качестве руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Транспорт». Глава Бурятии также поделился с участниками этой стратегической сессии предложениями по развитию туристической сети авиаперевозок.



«Турпрограммы сейчас формируются в первую очередь из расчета трафика местного населения. Косвенно берется туристический трафик, а его тоже нужно закладывать для того, чтобы рассчитывать емкость, маршрутную сеть, авиапассажиропоток. Программы поддержки, допустим, лизинга воздушных судов для туристических целей на сегодня – нет. Мне кажется, целесообразно посмотреть программы с точки зрения не общей, а именно туристической. Здесь может быть два направления, даже три: первое – это инфраструктура, второе – это лизинг воздушных судов и третье – это субсидирование самой авиаперевозки, включающей субсидирование стоимости билета, тура и так далее», - добавил Алексей Цыденов.



Фото: photo.roscongress.org







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