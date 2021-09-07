Глава Бурятии: «Итоги ВЭФ очень продуктивны для республики»

Соглашения, подписанные Бурятией на форуме, оцениваются в более 6,5 млрд рублей



Итог Восточного экономического форума для Бурятии очень продуктивный. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов. «Подписаны соглашения в сферах от развития туротрасли до добычи полезных ископаемых на общую сумму более 6,5 млрд рублей», - сказал он.



Подписано соглашение с ООО «Славное море» по строительству в поселке Выдрино гостиницы и созданию портовой инфраструктуры на Байкале. Компания «Курорты Бурятии» будет развивать инфраструктуру курорта «Горячинск». Планируется существенное вливание инвестиций в строительство нового санаторно-курортного комплекса. С компанией TUI и Ростуризмом подписано соглашение о запуске уже четвертой чартерной программы на Байкал. С фондом «Стратегия будущего» и АО Газпромбанк заключено соглашение на строительство двух больших школ по концессионной схеме. ООО «Друза» займется добычей флюорита на Наранском ГОКе в Селенгинском районе. С МЧС РФ подписано соглашение на покупку у У-УАЗа четырех арктических вертолетов. С Минвостокразвития, КРДВ, а также группой компаний ПИК закреплены соглашением планы по созданию современного квартала в центре Улан-Удэ.



Бурятия на ВЭФ представила проекты, требующие соинвестора или планирующие получить льготное государственное финансирование, а также свободные участки для размещения проектов инвесторов. Были представлены 14 успешных проектов, реализованных в республике за последние годы, уточнили в пресс-службе правительства республики.



В понедельник, 6 сентября, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев подвел итоги работы Восточного экономического форума на пресс-конференции. Он отметил, что президентом России Владимиром Путиным поддержаны много предложений по развитию регионов ДФО.



«Многие наши предложения Владимир Владимирович поддержал, — сказал Юрий Трутнев, - На форуме подписаны соглашения на общую сумму 3,6 триллиона рублей. Теперь предстоит большая работа, чтобы их претворить в жизнь».



При этом он отметил, что реализация каждого инвестиционного проекта создает лучшие условия для следующего за ним проекта, а инвестор получает от государства льготы только тогда, когда он уже реализовал проект, построил предприятие.



Фото: egov-buryatia.ru



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