Глава Бурятии подхватил коронавирус

Однако благодаря вакцинации Алексей Цыденов чувствует себя нормально





Сегодня в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

- Уважаемые земляки! Сюрприз у меня, ковид подхватил. Хотя и дважды вакцинирован. Но опять же, тест показал, что ковид есть, но самочувствие нормальное, - рассказал Алексей Цыденов.По словам главы, он постоянно сдает тесты на ковид, последний раз делал это 2 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Там тест был отрицательным. Так что заражение произошло в промежуток последних 6 дней.- В общем, всем здоровья, вакцинируйтесь. Потому что вот сейчас у меня нос заложен, а больше никаких ощущений. Посмотрим, как дальше будет, но я думаю, так и будет в формате простого гриппа, - рассказал Алексей Цыденов.Он также сообщил, что дал команду с сегодняшнего дня подключать к отоплению все детские сады и школы республики.- Холода пришли, ОРВИ будет расти, ковид будет к ОРВИ цепляться. Поэтому всех призываю быть внимательными, носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться тем, кто еще этого не сделал, - призвал Алексей Цыденов.Фото: пресс-служба главы Бурятии