В Забайкалье семилетний мальчик утонул в колодце

Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка возбуждено в Хилокском районе



В Забайкалье возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после обнаружения тела 7-летнего мальчика в одном из частных домовладений села Харагун Хилокского района, сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Шестого сентября около 22:00 в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении семилетнего мальчика в селе Харагун. Следователи незамедлительно прибыли по месту жительства ребенка, где совместно с сотрудниками полиции приступили к производству неотложных следственных действий. В ходе осмотра места происшествия в колодце, расположенном во дворе дома, было обнаружено тело мальчика. По результатам проведенной судебно-медицинской экспертизой каких-либо телесных повреждений или других признаков криминального характера смерти не выявлено.

По основной версии следствия, мальчик, играя во дворе дома, упал в колодец и утонул.



Следователи допрашивают родителей ребенка, их соседей, других жителей села. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Запрошены данные в полиции, комиссии по делам несовершеннолетних Хилокского района. Расследование уголовного дела продолжается.



Фото: pixabay.com



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