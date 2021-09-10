Байкал вошел в тройку самых популярных озер России

Каждый пятый турист хочет увидеть самое глубокое озеро в мире

Байкал оказался на втором месте по популярности среди российских озер для отдыха осенью 2021 года.

Согласно опросу, проведенному сервисом Tvil.ru, Байкал уступил первое место Ладожскому озеру в Карелии и Ленинградской области. Отдых там предпочли 35% респондентов, тогда как на Байкале - 21%.

При этом третье место разделили сразу два водоема. Это озеро Кояшское в Крыму и Сейдозеро в Мурманской области. Оба набрали по 8% голосов.

В топ-10 самых красивых для посещения озер России в осеннее время попали также Баскунчак (Астраханская область), Голубое озеро в Кабардино-Балкарии, Селигер в Тверской области, Малиновое озеро в Алтайском крае, Кардывач в Красной Поляне и озеро Лотосов в Волгоградской области.

Фото: pixabay.com