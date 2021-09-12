На Байкале могут начать изымать земли у собственников

Это произойдет в случае принятия нового закона о турзонах



В Бурятии раскритиковали проект федерального закона «О туристских территориях и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», внесенного недавно в Госдуму. Закон фактически вводит некое подобие крепостного права, а на Байкале позволяет отделить прибрежные территории в пользу крупных федеральных «управляющих компаний», которым земля может передаваться на 70 лет.



Суть предложенного законопроекта одна - под призывы «развивать туризм цивилизованно» создаются крупные территории с централизованным управлением. Причем изъятые под туристические новые «зоны» - земельные участки - передаются управляющим компаниям без особых формальностей. Кроме того, за счет налогоплательщиков частным компаниям возместят затраты по техприсоединению, по кредитам до 100% от ставки рефинансирования и даже по уплате таможенных пошлин и НДС. Также за счет бюджетных средств «частнику» обеспечивается особо льготный режим налогообложения.



Без публичных слушаний будут проходить также проекты строительства и включение лесных и земельных участков в новые турзоны.



Неестественный отбор



Гражданам, живущим на берегах Байкала, придется несладко. Если вдруг владетельному сеньору в лице «управляющего» приглянется ваш домик на берегу Байкала, вернее, земля под ним, то ее легко могут забрать в «управляющую компанию». В законе очень много пунктов, где расписывается, как будет происходить процесс отбора земли у граждан, причем принудительно, без суда.



«В границах туристcкой территории допускается изъятие земельных участков и объектов недвижимого имущества и предоставление земельных участков и объектов недвижимости взамен изымаемых», - сообщается в проекте. Например, вы построили дом или дачу в Максимихе, а вам взамен дают хибару в другом районе, допустим, в Усть-Баргузине. Но ничего с этим поделать нельзя. Все это по указке сверху, в рамках пресловутой вертикали власти. Ведь «решение об изъятии земельных участков принимается правительством РФ».



Обратите внимание, не судом, а федеральной исполнительной структурой, вернее, клерком, который включит ваш участок в число изымаемых.



Причем, если кто-то думает, что взамен ему предоставят такой же большой дом с евроремонтом, то глубоко ошибается. Создание «маневренного фонда», за счет которого вместо своих домов на берегу Байкала будут что-то там «выделять», ложится на плечи муниципалитета. А есть ли деньги на покупку жилья у дотационных Прибайкальского и Баргузинского районов? Или на постройку равноценного жилья? Ответ очевиден - нет и не будет.



Причем само оспаривание подобного вопиющего, с правовой точки зрения, решения (без суда и следствия), согласно законопроекту, «не является препятствием для изъятия земли и недвижимого имущества». То есть идите в суд. Но ваша земля в любом случае будет нашей. Ведь в проекте закона заложена «норма»: отсудить обратно свою землю нельзя, а можно лишь попытаться увеличить сумму компенсации.



«Решение суда об изъятии земельных участков», недвижимости и об установлении сервитутов подлежит немедленному исполнению и может быть оспорено только в части размера компенсации». То есть уже заранее установлено: обращаться в суд, если у вас без него изъяли землю, бесполезно. Даже не пытайтесь - решение принято.



В итоге все, повторим, владельцы строений, расположенных на берегу Байкала, а также возле популярных туристических мест, с принятием нового закона будут находиться в состоянии неопределенности. И не дай бог, если какому-то федеральному чиновнику понравится тот или иной земельный участок. Тогда он начнет городить там очередную «турзону» за бюджетный счет, а также за счет изъятия участков у граждан, получивших землю на праве собственности.



Общественная палата Иркутской области и депутаты недавно подвергли жесткой критике проект закона как опасный для населения региона. В Бурятии также полагают, что ничего нового выдумывать нельзя, есть закон о туризме, и очередная реформа в пользу высокопоставленных московских чиновников обойдется боком как для местного бизнеса, так и для обычных людей, собственников жилья.



- Законопроект абсурден, негативные последствия для развития наших регионов однозначны в случае его принятия, - полагает член Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - К сожалению, до сих пор в России не принята понятная для всех регионов концепция развития туризма, никто не просчитал синергию туристических зон регионов, ее мультипликативный эффект, влияющие на развитие местной экономики.



По словам Татьяны Думновой, «этот пробел заполняется нереалистичными нормативными актами, а авторы законопроекта о турзонах «наступают на те же грабли», что и 16 лет назад. В течение десяти лет на федеральном уровне уже пытались «из форточки» управлять региональным туризмом».



По ее словам, предлагаемый законопроект - это новый виток в спирали развития турзон, но с более негативными последствиями. Во-первых, возвращение к печальному опыту управления зонами в регионах через создание единой федеральной управляющей компании, созданной в форме АО. Во-вторых, никто не имеет права вмешиваться в деятельность «управляющей компании». Если она пожелает захватить прилегающие территории, сделает это и без обсуждения с местным населением. В-третьих, территориальное планирование туристической территории также передается в руки управляющей компании. В этом случае права органов местного самоуправления и наших регионов по управлению такой территорией полностью прекращаются.



Не раскачивайте лодку



- «Островки счастья» невозможно отгородить от местного населения. И не нужно приводить нам примеры турецкого или египетского туризма. У них стоит выйти из зоны комфорта туркомплекса и ты попадаешь в нищету близлежащих поселений, - убеждена эксперт. - При таких подходах турзона не создаст условий для саморазвития территории и не решит проблемы населения в создании рабочих мест.



Что касается жителей возле Байкала, то они оценивают столь бездумный законопроект, позволяющий игнорировать их права на землю и имущество, как очень опасный. Ведь статус человека, построившего возле Байкала дом, становится едва ли не равным безземельному крепостному крестьянину. Прошло всего 160 лет после отмены в РФ крепостного права, но этот опыт, похоже, не забыт.



- Люди возмущены и считают, что это попытка внедрения некоего варианта крепостного права, а применительно к нашему региону - постепенного выдавливания местного населения с берегов Байкала, - полагает известная общественница из Баргузинского района Галина Арсеньева. - Похоже, проверяют наше терпение.



Авторы законопроекта умеют на пустом месте создавать проблемы для государства. Ведь подобными бездумными решениями они часто раскачивают социально-политическую ситуацию в регионах.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

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