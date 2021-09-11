В Бурятии отметили 100-летие дружбы с Монголией

В честь юбилея ученые двух стран подписали соглашение о сотрудничестве



В Бурятии 9-10 сентября отметили 100-летие монгольской революции и установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. В мероприятиях честь памятной даты приняли ученые из Монголии, Иркутска, Новосибирска и Санкт-Петербурга, в том числе по ВКС.



В первый день делегация работала в Краеведческом музей им. ак. В.А. Обручева в Кяхте, где состоялся круглый стол «Роль Кяхты в истории российско-монгольских отношений». Также здесь открылась выставка «Россия и Монголия: страницы истории: к 100-летию монгольской революции и установления дипломатических отношений между Россией и Монголией и 50-летию музея российско-монгольской дружбы». В выставке использованы документы не только самого музея, но и архива МИД России. Также в Кяхте тематическая выставка открылась в Музее российско-монгольской дружбы.



10 сентября в Улан-Удэ памятная дата ознаменовалась большой научной конференцией «Россия и Монголия в XX-XXI веках». Мероприятие, организованное Сибирским отделением Российской академии наук, Академией наук Монголии и Правительством Республики Бурятия консолидирует усилия ученых двух стран для достижения выдающихся результатов в развитии научного, экономического и политического сотрудничества.



Участников пленарного заседания в режиме ВКС приветствовал Глава Бурятии Алексей Цыденов.



- Хочется отметить важность наших взаимоотношений, и в целом российско-монгольских и, безусловно, Бурятии и Монголии. Мы со своей стороны всячески содействуем их развитию. В частности, буквально вчера у нас после реконструкции открылся пункт пропуска Кяхта. Теперь его пропускная способность увеличена в два раза, что позволит нашим странам больше трансграничных связей, торговых отношений, движения людей, туристического потока и так далее. Еще хочу повторить то, что мы и каждый раз отмечаем ко дню Победы: монгольский народ – это первый, который поддержал Россию во время нападения фашистских войск и оказал нам неоценимую помощь и вложил значительный вклад в Победу над фашизмом. И все последующее все время Монголия и Россия были самыми тесными партнерами и друзьями. Уверен, что наши сегодняшние мероприятия позволят наметить дополнительные пути сотрудничества и в целом просто пообщаться с друзьями, - отметил Алексей Цыденов.



Как отметил директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, академик РАН, Борис Базаров открытие Кяхтинского перехода позволит соседям чаще прикасаться к той истории, которая хранится в Кяхте.



- Хорошие впечатления международного научного сообщества вызвали все культурные объекты и учреждения, которые мы посетили в районе. Мы с коллегами отметили, что там особо бережно хранится наша длительная историческая память и все что касается наших глубинных исторических корней, - отметил Борис Базаров.



На конференции обсуждался широкий круг вопросов истории и перспектив российско-монгольских отношений, проблемы исторического значения Монгольской революции 1921 г., трансграничного российско-монгольского сотрудничества, совместных научных исследований, дипломатии и международного положения Монголии в современном мире.



В завершении конференции было подписано соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве между СО РАН и Академией наук Монголии, БУРНИИСХ и Академией сельскохозяйственных наук Монголии.



Фото: egov-buryatia.ru





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.