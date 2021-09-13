ТГК-14 выполнило социальные обязательства перед своими работниками

На предприятии проиндексирована зарплата и улучшены условия труда



Условия труда на ТГК-14 изменились в лучшую сторону. Произошла индексация зарплат, увеличен размер различных социальных выплат. Обеспечены более комфортные условия труда для работников. Всего этого удалось достичь поступательными и продуманными решениями на всех уровнях.



Компромисс найден



Напомним, речь идет о нашумевшем конфликте между работниками ТГК-14 и руководством компании, разгоревшемся в конце прошлого года. Несколько сотрудников Улан-Удэнской ТЭЦ-1 (филиал ТГК-14) устроили голодовку. В их числе – работник предприятия Андрей Красиков. Акция протеста была вызвана трудовым спором руководства компании с первичной профсоюзной организацией.



Одно из требований Андрея Красикова – присоединение к тарифному соглашению. Кроме того, работник жаловался тогда на снижение компенсации за вредные условия труда с 24% до 8%, произошедшее после проведения специальной оценки условий труда. А также отсутствие индексации заработной платы, обеспечения средствами индивидуальной защиты, организацию рабочих мест и т. д.



Конфликт удалось временно разрешить 28 декабря. Тогда участники протестной акции, руководство компании, правительство Бурятии и представители профсоюзной организации подписали совместный протокол, по которому выработан конкретный механизм решения проблемных вопросов. Принято решение о разработке регионального тарифного соглашения.



Его разработкой занималось и руководство ТГК-14, и представители республиканского правительства, и члены профсоюзов. Была создана рабочая группа, в которую также вошли представители администрации Улан-Удэ и Республиканской службы по тарифам. Стороны должны были согласовать единую версию документа, который устроил бы всех.



В итоге, сначала, в апреле-мае этого года, было подписано соглашение с профсоюзами о доведении размера минимальной месячной тарифной ставки до уровня отраслевого соглашения до 2024 года.



А 18 июля стороны заключили коллективный договор. В нем установлены размеры льгот и гарантий, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением, на присоединении к которому и настаивал Андрей Красиков. А именно: увеличен размер единовременных выплат, связанных с погребением умерших работников, ветеранов организации и пенсионеров, родных и близких родственников работников. Выросли стимулирующие выплаты при регистрации брака, рождении или усыновлении ребенка, по случаю юбилейных дат, профессионального праздника и Дня Победы. Увеличилась ежемесячная компенсационная выплата работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и другое.



Недовольные в тени



Тот факт, что социальные обязательства перед работниками ТГК-14 выполнены, подтвердила и уполномоченная по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. На прошлой неделе она посетила предприятие и убедилась в том, что нарушения устранены.



Она напомнила, что с апреля этого года увеличена заработная плата работников на 10%, а с 1 июля - еще на 6,29%.



- С представителями органов прокуратуры мы посетили все цеха ТЭЦ-1, по возможности встретились как с работниками, так и с начальниками цехов. Работники рассказали о текущей подготовке к отопительному сезону. Молодые мамы из химического цеха рассказали, что дети этим летом отдохнули в детских лагерях и оплатили только 10% стоимости путевки, 80% оплатила Генерация, 10% - профсоюз. Ещё они сообщили, что есть два чата в Вайбер, где можно общаться как с коллегами, так и с работниками, - написала Юлия Жамбалова на своей страничке.



По ее словам, многие работники отметили, что ощутили реальную надбавку к заработной плате, доплату за вредные условия труда.



- Особое внимание уделили посещению топливно-транспортного цеха, так как в декабре прошлого года именно в этом цехе было наибольшее количество жалоб. Хочу отметить, что существенно изменились условия труда. Построена новая вытяжка в разгрузочном сарае, сегодня здесь 6 установок…, отремонтирована комната для грузчиков, установлены тепловая завеса, новые ворота в погрузочном цехе. Также приобретена виброразгрузка угля, что облегчает работу грузчикам, особенно в зимний период, - отметила Юлия Жамбалова.



При общении омбудсмена с работниками топливно-транспортного цеха каких-либо жалоб, заявлений не поступило. Более того, сотрудники компании рассказали, что условия изменились в лучшую сторону.



При этом, зачинщики протестов вместо того, чтобы открыто рассказать о своей позиции, решили не участвовать в проверке.



- Мы хотели встретиться и с председателем профсоюзной организации - Курикаловым И.Г., но, к сожалению, от встречи он отказался, сославшись на занятость, - написала Юлия Жамбалова.



Ко всему прочему, сейчас на ТГК-14 идет проверка прокуратуры Железнодорожного района с привлечением трудовой инспекции. Они должны проверить выплаты за вредные условия труда, индексацию заработной платы и все, что связанно с трудовым законодательством.



Политический окрас



Тем не менее, несколько работников ТГК-14 все еще недовольны сложившейся ситуацией. А именно – они требуют присоединения к тарифному соглашению. Которое, по их мнению, даст им повышение минимальной месячной тарифной ставки (ММТС) до уровня, прописанного в соглашении.



Что касается ММТС, тот этот вопрос урегулирован еще в апреле, когда стороны решили, что повышение ставки будет происходить поэтапно до 2024 года и в итоге сравняется с уровнем федерального тарифного соглашения. То есть по факту ТГК-14 уже выполнило то, что от них требовали.



Впрочем, большинство работников, судя по всему, не горит желанием воевать с ТГК-14. Протесты изначально были немногочисленными и щедро подпитывались оппозиционными политическими движениями.



К тому же, в энергетике довольно высокие зарплаты. К примеру, средняя зарплата грузчика на ТГК-14 за первое полугодие этого года составила примерно 64 тысячи рублей. К слову, один из организаторов протестов Андрей Красиков как раз работает на этом предприятии грузчиком.



Таким образом, протестное движение на ТГК-14 выглядит все менее убедительным и все более походит на политические игры в преддверии выборов.



В то же время, руководство компании регулярно проводит встречи с коллективом при участии профсоюзной организации. На которых рассказывает об исполнении взяты на себя обязательств, а также обсуждает вопросы и предложения в области социального партнерства. Другими словами, проделана большая работа и сотрудники предприятия это видят. Но главное, что предприятие стабильно работает, обеспечивая жителей Улан-Удэ энергией.



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