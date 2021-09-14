В Улан-Удэ жильцу многоквартирного выплатили компенсацию за потоп

Управляющая компания не спешила переводить горожанину 167 тысяч рублей, но приставы ее поторопили







В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с управляющей компании материальный ущерб за потоп квартиры, который произошел в результате прорыва системы отопления, сообщили в УФССП по Бурятии.



Затопление квартиры горячей водой повлекло существенный ущерб. Суд признал управляющую компанию виновной и постановил выплатить пострадавшей стороне материальный ущерб. Общая сумма задолженности перед взыскателем составила около 167 тысяч рублей.



В ходе исполнительного производства судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Однако оплачивать долг компания не спешила. Выплата суммы ущерба была произведена только после вынесения судебным приставом-исполнителем запрета на регистрационные действия в отношении транспортного средства компании.



На сегодняшний день взысканные денежные средства перечислены в полном объеме, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»



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