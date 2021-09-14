В Бурятии до конца недели будет жарко

Аномально высокие для сентября температуры связаны с влиянием циклона





В Бурятии установился температурный фон, заметно превышающий климатическую норму. В ближайшие дни воздух в центральной и южной части республики, по прогнозам синоптиков, погреется до 21-22 градусов тепла.

Причины аномально тёплой, без ночных заморозков погоды связаны с мощным тропическим циклоном, берущим начало в районе Гавайских островов Тихого океана и через Южно-Китайское море принесшим тепло на территорию Монголии и Бурятии. Также циклон принесёт с собой и осадки, правда не долгие, которые сменятся сухой и тёплой погодой.Столь теплая погода наверняка порадует не только садоводов, успевающих собирать урожай, но и дорожников со строителями, для которых наступают горячие дни сдачи объектов в эксплуатацию.Однако к началу будущей недели действие южного циклона завершится, ему на смену придут более умеренные температуры. Тем не менее, синоптики прогнозируют, что в третьей декаде сентября столбики дневных температур снизятся не намного - до + 12-14 градусов, а сильных ночных заморозков не ожидается. Таким образом, практически весь нынешний сентябрь в Бурятии будет более тёплым, чем в предыдущие годы. Не исключено, что это связано с холодной весной и некоторым смещением тёплого периода на осень.Фото: «Номер один»