Ямочный ремонт дорог в Улан-Удэ выполнен на 90 процентов

В этом году впервые проводилась профилактика – на дорогах устраняли трещины



Ямочный ремонт дорог в Улан-Удэ в этом году уже выполнен на 90 процентов. Работы идут по плану круглосуточно в зависимости от погодных условий. Ям и выбоин на основных магистральных улицах, мостах заделали на 25% больше чем в прошлом году.



Впервые специалисты проводили работу по профилактике – устраняли трещины. Это стало возможным благодаря тому, что ямочный ремонт был передан Комитету городского хозяйства, сообщил сегодня во время проверки хода ремонтных работ Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



«В этом году Комбинат по благоустройству освоил ремонт дорог. Туда входит струйно-инъекционный и картовый метод, когда мы перекладываем целые карты дорожного полотна. На сегодняшний день мы сделали уже 19 тысяч квадратных метров ям и выбоин. В следующем году стоит задача увеличить ямочный ремонт еще минимум на 30 процентов. Зная о проблеме межквартальных проездов, уделим этому вопросу особое внимание», – отметил он.



Большие ямы до 25 квадратных метров заделывают горячим асфальтом, средние, до 5 квадратных метров, при помощи современной машины «Бецема», которая выдувает из ямы мусор и под давлением заполняет ее смесью из битумной эмульсии и крошки. При этом дорогу не перекрывают, техника быстро заливает ямы. Трещины убирают битумозаливщиком.



«На сегодняшний день плановый объем по средним ямам составляет 9 тысяч квадратных метров. Из них выполнили 7,6 тысяч квадратных метров. Небольшие ямки требует быстрой ликвидации, чтобы потом не ремонтировать их большой техникой: фрезеровать, подготавливать и т. д. Это позволит нам избежать больших затрат. Эту технологию освоили в этом году. В будущем будем увеличивать объем», – отметил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.



На высоконагруженных трафиком участках дорог работы идут ночами, чтобы не создавать пробки и неудобства водителям. Всего в ремонте задействовано три бригады, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Улучшение состояния дорожной сети отметили и общественники. «Работа, проводимая комбинатом, видна. Участки дорог, которые раньше оставались без внимания, сейчас оперативно приводятся в порядок. Как автомобилист вижу эти изменения. К примеру, на Богородском острове отремонтирована дорога смесью, которая вторично используется для асфальта. Это совершенно другое отношение к нашим дорогам. Хочется быть уверенным в том, что новые технологии, которые применяются в России и за рубежом, будут внедряться и в нашем городе», – говорит Константин Черниговский, член общественного совета МВД Бурятии.



Работы по устранению ям в городе будут продолжены в зависимости от благоприятных погодных условий до октября.



Фото: ulan-ude-info.ru



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