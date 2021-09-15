В Бурятии в ДТП пострадали четыре человека, включая ребенка

Две иномарки столкнулись вечером на федеральной автотрассе «Байкал» под Улан-Удэ



В Бурятии накануне около 7 часов вечера в Иволгинском районе 28-летний водитель автомобиля «Субару Импреза», следуя по автодороге Р-258 «Байкал», в 500 метрах от села Сотниково не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, сообщили в республиканской ГИБДД.



Здесь он столкнулся с автомобилем «Ниссан Альмера» под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 28-летний пассажир «Субару», а также пассажиры «Ниссана» – женщина 1986 года рождения и четырехлетний ребенок.



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрирована 21 авария с механическими повреждениями машин. В том числе - ДТП с пострадавшими.



Фото: ГИБДД





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