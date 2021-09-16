В Закаменском районе Бурятии дороги уничтожают автомобили

Местные жители уже не знают к кому обратиться с просьбой о помощи



Жители Закаменского района устали от бездорожья, на котором их машины то увязают в грязной жиже, то и вовсе ломаются. Накануне на трассе Закаменск-Далахай застрявший автомобиль не могли вытянуть продолжительное время.







"Дороги в Закаменском районе убитые, от Закаменска до Улан-Удэ ямочный ремонт сделали выборочно, почему-то оставили ямы на дороге и огромные дыры по краям дороги. Можно же было сделать сплошной ремонт ям до г. Улан-Удэ? Что касается грунтовых дорог в средний и верхний куст, там вообще нет нормальных дорог, грейдеры не помогают, там где прошёлся 1 раз грейдер, стоит только 1 раз дождю пройти, дорога снова в сплошных ямах. После поездки в верхний и средний куст от подвески и ходовой части автомашин ничего не остаётся. Как эту проблему решить?", - вопрошает местная жительница Юлия.



"Нет надежды!!! на 12 км дороги Утата- Далахай сьели 130 млн. Нет надежды... Хотя Грунтовка!!! Не Асфальт!!!", - комментирует Саян.



"Тоже обращаюсь к дорожникам и к Администрации района отправьте грейдер до Далахая. Дорога ужасная, как стиральная доска!!!", - пишет анонимный пользователь.







Фото: Жители Закаменского района устали от бездорожья, на котором их машины то увязают в грязной жиже, то и вовсе ломаются. Накануне на трассе Закаменск-Далахай застрявший автомобиль не могли вытянуть продолжительное время."Дороги в Закаменском районе убитые, от Закаменска до Улан-Удэ ямочный ремонт сделали выборочно, почему-то оставили ямы на дороге и огромные дыры по краям дороги. Можно же было сделать сплошной ремонт ям до г. Улан-Удэ? Что касается грунтовых дорог в средний и верхний куст, там вообще нет нормальных дорог, грейдеры не помогают, там где прошёлся 1 раз грейдер, стоит только 1 раз дождю пройти, дорога снова в сплошных ямах. После поездки в верхний и средний куст от подвески и ходовой части автомашин ничего не остаётся. Как эту проблему решить?", - вопрошает местная жительница Юлия."Нет надежды!!! на 12 км дороги Утата- Далахай сьели 130 млн. Нет надежды... Хотя Грунтовка!!! Не Асфальт!!!", - комментирует Саян."Тоже обращаюсь к дорожникам и к Администрации района отправьте грейдер до Далахая. Дорога ужасная, как стиральная доска!!!", - пишет анонимный пользователь. Напомним , Закаменский район в лидерах по количеству жалоб на некачественные дороги.Фото: Аноним Закаменск

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