Современное социальное учреждение в поселке Светлый строится по нацпроекту «Демография»



Здание пансионата для престарелых граждан и инвалидов в Улан-Удэ готово на 20%. Современное социальное учреждение в поселке Светлый строится по нацпроекту «Демография». Строительство начали в 2020 году, завершить планируют к концу 2022 года, сообщили в пресс-службе Управления капитального строительства правительства Бурятии.



Двухэтажное здание пансионата в 21 тыс квадратов будет состоять из нескольких блоков. Сейчас подрядная организация ООО «Ремстрой» ведет устройство наружных стен и перегородок у трех блоков, обратную засыпку пазух фундаментов, монтаж фундамента гаражного блока. Начальник Управления капитального строительства Анатолий Урбанов отметил, что строительство идет по графику. На сегодняшний день уже выполнено технологическое присоединение к централизованным сетям холодного водоснабжения МУП «Водоканал». Завершено устройство наружных сетей водоснабжения, водоотведения. Монтируют тепловые системы, на 45% готово ограждение территории.



- В этом году должны полностью завершить устройство фундаментов, установить железобетонный каркас, оградить территорию. На освоение выделено 220,7 млн рублей, из них освоено уже 209,2 млн, - прокомментировал Анатолий Урбанов.



Пансионат будет представлять из себя дом-интернат общего типа. Здесь создадут все условия для комфортного пребывания престарелых граждан и инвалидов, в том числе колясочников. В комплекс войдут также помещения для организации трудового, культурно-образовательного, физкультурно-оздоровительного процессов. В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек, всего 150 постояльцев. Планируемый штат персонала для каждого блока – 25-30 человек. В республике это будет первый пансионат такого масштаба.



Фото: пресс-служба УКС



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