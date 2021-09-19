Глава Бурятии проведет онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков

20 сентября на онлайн встречу приглашены жители шести муниципалитетов

В понедельник, 20 сентября, Глава Бурятии Алексей Цыденов проведет онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков и обильных осадков. На встречу приглашены жители шести муниципалитетов, которые оказались в зоне подтопления: Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Селенгинского, Кабанского районов и г. Улан-Удэ.Также к обсуждению проблем подтопленных территорий приглашены главы сельских поселений и районов.Пострадавшие смогут задать главе свои вопросы по компенсации ущерба, мероприятиям по устранению последствий ЧС, ходе аварийно-восстановительных работ.Встреча состоится на площадке Zoom в 16:00 часов. Подключиться к Zoom-конференции пострадавшие могут по ссылке:Идентификатор конференции: 465 256 6624Код доступа: 1111- Земляки, для меня очень важно, чтобы вся необходимая адресная помощь дошла до каждого, кто пострадал от паводка. Необходимо максимально быстро восстановить жилье, приобрести жизненно необходимое утраченное имущество и решить другие важные бытовые вопросы. С целью получить напрямую от вас всю информацию, провожу открытое совещание правительства. Приглашаю принять участие каждого из вас. Примем все необходимые решения оперативно вместе с вами, - обратился к жителям пострадавших районов Алексей Цыденов.В Бурятии продолжаются выплаты пострадавшим от паводков и обильных осадков. На сегодняшний день помощь в виде выплат получили 2660 человек на сумму 53,8 млн рублей. Кроме того, выделены денежные средства для выдачи "борщевого набора": 90 кг. картофеля, 40 кг. капусты, 17 кг. моркови, 18 кг. свёклы на человека. Такую помощь получили 905 человек на сумму 3,6 млн рублей.