Глава Бурятии поблагодарил избирателей за поддержку «Единой России»

Явка избирателей в этом году превысила показатель выборов в Госдуму в 2016 году



В Бурятии объявили предварительные итоги голосования на выборах депутатов Госдумы РФ. По предварительным данным большой отрыв от конкурентов у партии «Единая Россия» и кандидата от партии «Единая Россия» Вячеслава Дамдинцурунова, сообщили в пресс-службе правительства республики .



«Это говорит о том, что наши люди действительно поддерживают. И я хотел бы, пользуясь случаем, искренне поблагодарить всех наших земляков, пришедших на голосование и поддержавших партию «Единая Россия» и нашего кандидата Вячеслава Дамдинцурунова. Сейчас уже пошел отсчет результатов голосования, то есть это и исполнение наказов Народной программы, пошла уже работа на то, чтобы подтвердить правильность выбора людей, работа на то, чтобы оправдать надежды, которые люди возложили на кандидата, за которого голосовали. И теперь начинается самый главный этап – работа на результат», - подчеркнул Алексей Цыденов.



По сообщению Избиркома Бурятии, по состоянию на 20 сентября 10:00 часов, голоса за кандидата от партии «Единая Россия» Вячеслава Дамдинцурунова отдали 37,43% проголосовавших. На втором месте с 19,85% голосов - Баир Цыренов, кандидат от КПРФ, на третьем месте Сергей Зверев – за него проголосовал 22031 человек или 7,46%.



По предварительным данным по федеральному избирательному округу большинство у партии «Единая Россия» - 42,65%, КПРФ - 26,73%. На третьем месте партия «Новые люди» с 11,22% голосов.



Председатель избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин отметил, что явка избирателей в этом году превысила показатель выборов в Госдуму в 2016 году. Тогда явка избирателей составила порядка 40%, на сегодняшний день по предварительным данным общая явка составляет 45,1%.

«Эта цифра была ожидаема с учетом трех дней голосования. В целом практика трехдневного голосования показа себя с положительной стороны - граждане могли спокойно без спешки прийти и проголосовать, однако для членов комиссии, это режим непрерывной работы. В целом избирательная комиссия прошла успешно», - сказал Александр Акчурин.



Фото: egov-buryatia.ru







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