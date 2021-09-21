Жители подтопленных районов пожаловались главе Бурятии на волокиту

Алексей Цыденов поручил ускорить оформление документов для выплат пострадавшим





20 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов провел онлайн-встречу с жителями республики, пострадавшими от паводков. Во встрече приняли участие жители шести районов: Иволгинского, Кяхтинского, Тарбагатайского, Селенгинского и Кабанского, а также Улан-Удэ. Основной темой обсуждения стали выплаты для пострадавших.

Как сообщил руководитель республиканского агентства ГО и ЧС Сергей Борошноев, по состоянию на 20 сентября администрациям районов, пострадавших от подтоплений, на проведение аварийно-восстановительных работ выделено 32,3 млн. рублей. На оказание 2660 пострадавшим выделено 53,8 млн. рублей. Индивидуальные предприниматели республики на безвозмездной основе заготовили 485 куб. метров дров для оказания помощи гражданам, потерявшим дрова в результате паводка. Закуплено 40 тепловых пушек для просушки домов.- В настоящее время работы проводятся в Кяхтинском районе, этот район подтопило в республики в августе. Работы усложняются тем фактом, что в некоторых домах вода все еще сохраняется. Силами пожарно-спасательных формирований проводится работа по откачке воды с подтопленных территорий с применением пожарных насосных станций. Спасателями оказывается помощь в перевозке людей, а также детей в учебные заведения. Спасатели совместно с волонтерами проводят подворовые обходы домов, осуществляют доставку личных вещей, подвоз питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости. Сотрудниками лесхозов осуществляется доставка дров пострадавшим гражданам. Выплаты находятся на контроле глав районных администраций, - сообщил Сергей Борошноев.Вместе с тем, жители поселка Наушки и Хоронхой Кяхтинского района обратились к главе Бурятии с жалобами на бюрократическую волокиту, долгое составление актов на выплаты пострадавшим от подтоплений. Алексей Цыденов поручил руководству республиканского агентства ГО и ЧС посетить поселки Наушки и Хоронхой для решения ситуации, руководству района поручено публиковать списки получателей и информировать всех подавших документы о стадии рассмотрения заявления.- Обращаюсь к жителям Наушки, к вам приедет руководитель ГО и ЧС, собирайтесь завтра у главы поселения, вопросов много, необходимо решить вопросы с документами от населения очень оперативно, посмотреть что заактировано, что нет, у кого на что есть документы, у кого нет. Прошу список тех, кто попал в третий транш на оплату, их имена и фамилии посписочно все сверить, чтобы этот список по видам платежей весь ушел на оплату. И эту информацию нужно опубликовывать. До людей доведите какие документы собраны, у людей должна быть ясность, - отметил глава Бурятии.Много вопросов у участников онлайн-встречи было по дорогам в СНТ и ДНТ. Одна из жительниц пригорода Улан-Удэ рассказала, что на сегодняшний день в СНТ «Родник» остается затопленной дорога. Глава Иволгинского района Виктор Очиров, в свою очередь, рассказал, что работы по отсыпке дорог продолжаются согласно графика.- По графику мы идём, сейчас доделаем на конечной остановке 4 маршрута и дойдём до этой улицы. Сейчас нам важно восстановить дорогу для маршрута, - пояснил Виктор Очиров.- Я бы хотел пояснить, что ДНТ, СНТ - это частная территория, чтобы вы понимали и туда заходить мы не можем: ни дороги делать, ни электросети. В рамках только ЧС мы можем заходить и что-то делать, устранять последствия и так далее. Потому что это частное, это товарищества, что садовые, что дачные. И в связи с этим очень много проблем возникает на самом деле. Хочешь помочь, но не везде это возможно. Но, безусловно, все возможные пути здесь прорабатываем, и аварийно-восстановительные работы проводим, - добавил Алексей Цыденов.Также глава республики поручил Минтрансу Бурятии оказывать оперативное содействие районам по приведению размытых дорог в нормативное состояние.Фото: пресс-служба главы Бурятии