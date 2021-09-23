В Улан-Удэ соревновались авиамоделисты

Кордодром первичной организации ДОСААФ У-УАЗ принимал команды «малого авиастроения» республики





В Улан-Удэ на кордодроме первичной организации ДОСААФ Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» (Ростех) прошли соревнования по авиамодельному спорту. В мастерстве состязались юные авиамоделисты из Онохойского и Усть-Баргузинского домов детского творчества, школы №25, воспитанники Улан-Удэнской станции юных техников под руководством Алексея Купцова, члена Союза машиностроителей Бурятии, детского клуба «Созвездие» и работники предприятия, сообщили в его пресс-службе.



Состязания в классах кордовых скоростных моделей, пилотажных, гоночных и моделей-копий на кубок Серафима Исаева, Героя Социалистического Труда, директора Улан-Удэнского авиазавода с 1957 по 1975 годы, проводятся более 10 лет. В этот раз из-за сложной эпидемиологической обстановки соревнования прошли в два этапа: первый этап состоялся 12, а второй 21 сентября. Для гостей мероприятия была подготовлена развлекательная программа с мастер-классами, экспозицией лучших работ и конкурсами. Традиционный «десерт» всех соревнований кордовой авиации – состязания моделей-копий, за полётами которых с восхищением наблюдали болельщики.



«Авиамоделирование – первые шаги будущих авиастроителей на пути в инженерные и рабочие профессии. На примере «малого авиастроения» вырабатывается конструкторское мышление: как лучше, быстрее, качественнее сделать тот или иной узел модели, разрабатывается технология, решения сразу же реализуются в жизнь, можно быстро увидеть результат, – отметил управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов. – В авиамодельных кружках получают навыки, которые необходимы инженерам-творцам».



Всего в соревнованиях приняло участие 23 человека. В состав судейской бригады вошли ветераны авиамодельного спорта У-УАЗ: начальник бюро службы главного металлурга Александр Перепечин, а также работники цехов Алексей Вислогузов и Александр Мунгалов.

По результатам соревнований в командном зачете первое место у команды «Авиазавод» станции юных техников, второе место заняла команда воспитанников Онохойского дома детского творчества, третье место - команда учащихся школы №25. В классе полукопий среди спортсменов первое место занял работник У-УАЗ Евгений Селифонкин с моделью Су-31М.



Юные авиамоделисты состязались в двух возрастных группах: до 14 лет и старше. У юношей в классе пилотажных и скоростных моделей первое место у Серафима Шумилкина, воспитанника станции юных техников. В классе моделей-копий и полукопий первое место занял Андрей Рупышев из Онохойского дома детского творчества. В классе скоростных моделей в возрастной категории младше 14 лет стал лидером Александр Степанов (станция юных техников). По итогам соревнований лучшие спортсмены были награждены дипломами, медалями и призами.



Фото: pixabay.com



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