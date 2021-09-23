Глава Бурятии принял отставку Вячеслава Дамдинцурунова с должности министра спорта

Основание - переход на выборную должность депутата Госдумы восьмого созыва



Глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом принял отставку члена правительства республики Вячеслава Дамдинцурунова и уволил его с государственной должности министра спорта и молодежной политики Бурятии с 24 сентября в связи с переходом на выборную должность депутата Госдумы восьмого созыва.



Основанием для этого стали итоги выборов в Госдуму по Бурятскому одномандатному избирательному округу №9.



Указ главы региона размещен на портале нормативных актов республики. Понятно, что документ формальный. Однако теперь правительству республики предстоит реальный поиск кандидатуры нового главы минспорта.



Фото: «Номер один»

Глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом принял отставку члена правительства республики Вячеслава Дамдинцурунова и уволил его с государственной должности министра спорта и молодежной политики Бурятии с 24 сентября в связи с переходом на выборную должность депутата Госдумы восьмого созыва.Основанием для этого стали итоги выборов в Госдуму по Бурятскому одномандатному избирательному округу №9. Как сообщал «Номер один» , голоса за кандидата от партии «Единая Россия» Вячеслава Дамдинцурунова отдали 37,4% избирателей. На втором месте с 19,8% голосов Баир Цыренов, кандидат от КПРФ, на третьем месте Сергей Зверев – за него проголосовал 22031 человек или 7,46%.Указ главы региона размещен на портале нормативных актов республики. Понятно, что документ формальный. Однако теперь правительству республики предстоит реальный поиск кандидатуры нового главы минспорта.Фото: «Номер один»

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