В Улан-Удэ жители вынуждены «перепрыгивать» раскопанную теплотрассу

Депутаты Горсовета провели выездное совещание из-за затянувшегося ремонта

Сегодня в рамках депутатского контроля прошло выездное совещание на улицах Шумяцкого и Жердева. На Шумяцкого, 21 собрались общественники, местные жители и депутат 26 округа Геннадий Бадмаев. Жильцы этого дома не один десяток лет ждали ремонт теплосетей, и долгожданное благоустройство должны были завершить к 30 августа. Но сейчас возле детской площадки рядом с проходом можно увидеть лишь яму с раскопанными теплосетями и свалки строительного мусора.- Этот дом получил горячую воду позже всех. Подрядчика было тяжело поймать, мы поднимали вопросы перед руководством ТГК-14. Они объясняли нам, что работы с подрядчиком проводят, и что она будет закончена. Однако вы сами видите итог ситуации. Когда в самом начале подрядчик решил раскопать территорию возле дома, мы его просили, чтобы он пока тут не раскапывал и ремонтировал другой участок, так как жители дома этой территорией пользуются. Но он нам навстречу не пошел – изначально деловой диалог не задался. Вдобавок, произошла авария - когда подрядчик произвел демонтаж старого трубопровода, он не закрыл отсекающие задвижки. В результате, при подаче горячего теплоснабжения произошел выход воды. На этот момент подрядчика не было, а когда мы это обнаружили, вода уже дошла до других улиц, - рассказал Алексей Бадмаев, руководитель управляющей компании, обслуживающей этот участок.Благоустройство выполняет подрядная организация «ФСК-27», ее руководство уже попросило отсрочку до 14 сентября, но на 24 сентября ситуация не изменилась. Как добавил депутат Геннадий Бадмаев, для переключки подрядчику придется вновь отключить жителей от горячей воды. Тот в свою очередь пообещал, что отключение пройдет ночью на 4 часа, а все работы завершат до 30 сентября.- Когда асфальт был разрыт по первый подъезд, тропинку проложили по обочине, и мы потихоньку по ней ходили – конечно, было неудобно. Мусор здесь лежит уже недели две, может быть даже больше. Я не знаю, почему каждый день они не работают, как будто обязательно надо было так затянуть, - высказалась жительница дома Валентина.Слова Валентины подтверждают другие жильцы. Особенно семьи боялись за детей, так как ремонт проходит рядом с детской площадкой.- Через эти ямы приходилось прыгать. А дети есть дети, они везде же лезут, мы боялись, что они могут упасть и ноги-руки переломать. Вроде постоянно здесь были работники, то 5, то 3 – но смысл их работы? Работали они шаляй-валяй. Даже терпения не хватало, хотелось прибежать и помочь им, - добавила жительница Полина Коноплева.Второй выезд прошел возле дома по улице Жердева, 138. Здесь управляющая компания уложила новый асфальт, но жителей взволновал вопрос, почему в старом виде осталась плитка возле самого дома. Как выяснилось, первая причина связана с финансированием - участок разделен на придомовую территорию и территорию муниципалитета, ее ремонт в изначальный план не входил. Когда эту проблему решили исправить, всплыла другая беда – под плиткой слишком близко лежат сети Ростелеком, мешающие ремонту.- Сегодня у нас выезд на округе 26депутата городского совета Геннадия Бадмаева. Мы увидели проблемы на его участке – это теплосети, где ТГК-14 проводит работы, а подрядчик не успевает по срокам. ТГК-14 обещали своими силами помочь подрядчику, который выиграл у них торги, усилить работы, и в течение нескольких дней завершить благоустройство. А на Жердева, 138 не доделана придомовая территория по двум причинам. Решения есть – нужно направить обращение Ростелекому на изменение его сетей, чтобы они проходили на глубине более 70 см., и в следующем году необходимо заложить бюджет на данный вид работ, чтобы здесь появился такой же красивый тротуар, как и на муниципальной земле, - резюмировал выезд заместитель председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.Как добавил Белоусов, в отношении организации, выполняющей работы на Шумяцкого, 21, уже применены санкции в размере 406 тысяч рублей, и если работы продолжат выполнять в таком же духе, будет решаться вопрос о внесении подрядчика в список недобросовестных поставщиков. А что касается улицы Жердева, здесь вины подрядчика нет, и ремонтные работы окончат в грядущем году.фото: "Номер один"