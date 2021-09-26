Алексей Цыденов о старообрядцах Бурятии: «Эта культура делает нас уникальными»

Делегаты из разных регионов России собрались на III встречу старообрядцев мира «Путь Аввакума»



В пятницу, 24 сентября, глава Бурятии встретился с представителями общественно-культурных старообрядческих организаций, общин древлеправославной церкви. В эти Бурятия принимает «Всестарообрядческий съезд», и делегаты из разных регионов России собрались на III встречу старообрядцев мира «Путь Аввакума», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В рамках съезда в зале заседаний правительства республики состоялся круглый стол «Сохранение и развитие традиционной духовной и материальной культуры старообрядцев как фактор сохранения российской идентичности».



В обсуждениях проблем и перспектив развития старообрядческой культуры приняли участие в ученые из Нижнего Новгорода, Самары, Красноярска, Иркутска, Саянска, Москвы.



- У нас в республике есть много уникального, интересного, неповторимого. Главное - то, что не везде сохранилось в России - культура старообрядцев. Эта культура делает нас уникальными. Сегодня храмы, которые служат тем канонам, что сохранились с допетровских времен, самобытные традиции, искусство, расписные дома являются украшением нашей республики, - отметил глава Бурятии.



В Бурятии мероприятия, посвященные старообрядческой культуре, входят в перечень общественно-значимых мероприятий. В своем выступлении министр культуры Бурятии Соелма Дагаева обратила особое внимание на государственную программу «Сохранение и развитие традиционной культуры старообрядцев в Республике Бурятия».



Поручение создать такую программу было дано Главой республики Алексеем Цыденовым по итогам рабочей поездки в Тарбагатайский район в ноябре 2019 года. Кроме того, необходимость ее создания была отражена в резолюции научно-практической конференции «Старообрядцы Забайкалья: этноконфессиональные и этнокультурные особенности в общероссийском контексте», которая прошла в октябре 2020 года в Улан-Удэ.



За это время Минкультом Бурятии были собраны, рассмотрены и учтены предложения всех восьми районов компактного проживания старообрядцев - Бичурского, Мухоршибирского, Тарбагатайского, Заиграевского, Селенгинского, Кяхтинского, Кижингинского и Хоринского районов Бурятии.



- Всего получено около 40 предложений на 5 лет. Все предложения были проанализированы и обобщены. На сегодня проект подпрограммы к государственной программе республики «Культура Бурятии» с объемом финансирования 50 млн рублей на пять лет Министерством культуры создан, рассмотрен и одобрен Главой республики. Подпрограмма будет реализована в 2022-2026 годах и включает в себя три основных раздела: сохранение культурного наследия семейских Забайкалья, стимулирование народного творчества и общественно-значимые мероприятия, - сообщила министр культуры Соелма Дагаева.



Напомним, с 22 по 25 сентября в Бурятии проходит «Всестарообрядческий съезд». Первая диалоговая площадка - «Практика внедрения учебно-методического комплекса по приобщению детей к семейской культуре» - прошла 22 сентября на базе детского сада № 64 «Колокольчик» в Улан-Удэ. Следующая площадка - «Вклад старообрядцев в мировую литературу: протопоп Аввакум, Калашников И.К., Леонов А.А. (Илья Чернев) и других писателей» развернулась 23 сентября в селе Шаралдай Мухоршибирского района. Площадка «Сохранение материального культурного наследия старообрядцев Забайкалья» открылась в пятницу, 24 сентября, в Этнографическом музее народов Забайкалья. Сегодня, 25 сентября, у памятного креста в Кабанском районе пройдёт памятное мероприятие на месте начала пути Аввакума в Забайкалье.



В эти три дня в республике проходит V Международный фестиваль-конкурс фольклора старообрядческих художественных коллективов «Раздайся, корогод!», посвященный памяти заслуженного работника культуры Республики Бурятия Веры Долженко.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии



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